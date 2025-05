Adamari López celebra su cumpleaños 54 rodeada de su hija y amigos

La presentadora de televisión y actriz boricua, Adamari López, celebró este fin de semana su cumpleaños #54.

“Y los cumplí feliz 🎈🥳🎉🎈Nuevo año, nuevas oportunidades de disfrutar que estoy viva, que tengo muchas bendiciones a mi alrededor y sobre todo, lista para seguir dejando que Dios me sorprenda y me guíe cada día 🥰Gracias a todos por sus mensajes tan hermosos, la he pasado increíble 💕🩵Luego les muestro cómo estuvo la celebración en casa, quiero compartirlo con ustedes", escribió la puertorriqueña el domingo en su cuenta de Instagram.

PUBLICIDAD

López estuvo desde el viernes hasta el domingo festejando junto a sus seres queridos.

El viernes se fue de visita a un restaurante en Miami con “personas especiales”.

“Celebrando mi pre cumpleaños en @lapicanagrillandbrunch con personas especiales ¡los amo! Y a ustedes gracias por sus felicitaciones anticipadas, agradecida siempre por todo el amor y apoyo que me dan", detalló.

Mientras, el domingo aprovechó el día soleado para celebrar oficialmente una vuelta más al sol.

En el patio trasero de su casa realizó una pool party, colocando unas mesas con sombrillas, inflables, globos y mucha comida.

PUBLICIDAD

“Hoy celebro la vida, los aprendizajes y el amor que me rodea. Gracias por acompañarme en un año más, que sé será lleno de bendiciones”, precisó Adamari en la plataforma digital.

Adamari López y Alaïa trabajarán juntas en televisión

La animadora también está festejando el debut de su hija, Alaïa, en la pantalla chica.

Fue en el evento Upfront en Nueva York, donde presentaron la programación para la temporada 2025-2026, que se hizo la revelación de que ambas trabajarán por primera vez juntas.

En primer lugar, confirmaron el regreso de la puertorriqueña como animadora de la tercera temporada de ¿Quién caerá?.

“Yo estoy tan emocionada con todo lo que se ha vivido aquí en Nueva York esta mañana, la verdad es que la hemos pasado increíble. TelevisaUnivision tuvo el Upfront presentando precisamente la programación de lo que será el próximo año en nuestra cadena y yo estoy más que emocionada porque va a haber una tercera temporada de ¿Quién caerá?, este programa de concursos que yo conduzco”, expresó en una entrevista virtual en su programa Desiguales (Univision).

Posteriormente, se detalló que la menor de 10 años se estrenará frente a las cámaras como co-conductora de ¿Quién Caerá? Kids, una edición especial que presenta a niños latinos que pondrán a prueba sus conocimientos generales.

“Ahora también hay una nueva versión que me llena el corazón y el alma de alegría porque nada más y nada menos en el programa estará Alaïa, mi hija. Vamos a tener una nueva versión y precisamente Alaïa me acompañará para vivir la emoción de los niños ahora participando que se van a poder ganar muchísimas cosas que ellos desean”, afirmó la también empresaria.

Según explicó la boricua, si los niños no le contestan correctamente, se caerán y Alaïa los va a estar esperando para entrevistarlos.

“Así que estoy muy feliz y emocionada de que Alaïa también tenga la oportunidad de participar en el programa ahora como coconductora por primera vez”, agregó.

Alaïa Costa López es producto de la relación de Adamari y Toni Costa. Fue la única hija que procrearon. La niña nació en 2015.