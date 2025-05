Willie Colón publica emotivo mensaje en redes sociales tras cumplir 75 años

El cantante puertorriqueño, Willie Colón, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales tras cumplir 75 años.

Fue a través de su cuenta de Facebook que el salsero plasmó el escrito que ha dejado conmocionado a sus fanáticos.

“Tener tres cuartos de siglo de antigüedad es simplemente alucinante. Desde que he estado conmigo mismo desde que tengo uso de razón, todavía me siento como ese joven de 16 años que tocó en el Hunts Point Palace en el Bronx. Entonces echo un vistazo al espejo y pienso: ´Mierda, ¿quién es este viejo?´”, comenzó escribiendo en la red social.

Posteriormente, agradeció a las personas que lo felicitaron y recordó a sus familiares, amigos y colegas que han fallecido.

Continuó: “Echo de menos a mi familia y a mis viejos colegas y compañeros, casi todos se han ido ahora. Tengo que enfrentarlo: estoy sentado en la sala de espera del Señor, y pronto me uniré a ellos. A veces, siento una extraña eufación al pensar en verlos de nuevo. Estoy realmente agradecido por la vida que se me ha permitido vivir, los amigos que he tenido y los amores que he experimentado. Al final, me considero un hombre afortunado”.

“¡Perdón por el revuelo! No pienso entrar tranquilamente en esa buena noche. Voy a estar aquí haciendo algo de ruido, y espero volver a veros a todos una vez más. ¡Gracias y que Dios los bendiga a todos!“, agregó.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, la mayoría deseándole bendiciones y que pueda cumplir muchos años más.

Hace tres semanas, el cantautor y trombonista alcanzó los 75 años.

Recientemente, se supo que el disco en vinilo “Metiendo mano!” fue reeditado. Se trata del primer disco en conjunto con Rubén Blades, el cual vio la luz en 1977. La nueva versión será lanzada el próximo 11 de julio.