Valeria Collazo recuerda a su padre: “Lo que daría por hablar contigo, aunque sea por unos segundos”

La periodista del programa de investigación “Rayos X” de Telemundo Puerto Rico, Valeria Collazo Cañizares, acudió este domingo a sus redes sociales para recordar a su padre, Eduardo Collazo —fallecido en agosto de 2024—, con un mensaje por motivo de su natalicio.

Collazo Cañizares publicó varias imágenes donde se ve a su progenitor compartiendo con su nieto.

“Cuando iba saliendo del programa los martes a las 11 de la noche, no faltaba esa llamada para acompañarme en el camino a casa. A veces, te ponías a analizar mucho y a dar sugerencias, y te decía: ‘Papi, mira la hora que es, no quiero seguir hablando de trabajo, bye, hablamos mañana’. Siempre me contestabas: ‘déjate de pendejadas que un día vas a extrañar estas llamadas’. Ay, no hay nada más cierto. Lo que daría por hablar contigo, aunque sea por unos segundos“, comenzó diciendo la comunicadora.

De la misma forma, la reportera expresó lo difícil que ha sido enfrentar la ausencia de su padre, al confesar que aún le cuesta hablar de él en pasado, ver sus fotos sin llorar y resistir el impulso de llamarlo.

“¿Cuándo se me irá el impulso de llamarte para contarte cualquier cosa? ¿Superaré la resistencia a hablar de ti en pasado? No pasa un solo día en el que no te piense. Te menciono tantas veces. Me cuesta ver tus fotos sin llorar, aunque también sonrío. Todavía no tengo fuerzas para ver videos", abundó.

Además, Collazo Cañizares indicó que ve reflejado a su padre en personas desconocidas y, especialmente, en su familia.

“En la calle, encuentro rasgos tuyos en personas que no conozco y siento ternura por esos extraños que me recuerdan a ti. Pero te veo, sobre todo, en tus nietos y en cada uno de nosotros. Con facciones, con miradas, con frases, con chistes, con actitudes, con pieles duras y corazones blanditos. Hoy serían 64 (años) y estaríamos haciendo planes para vernos y celebrarte. Y algo haremos igual, a la manera Collazo. Tenemos un plan que tú aprobarías y esperamos lograrlo. Celebramos tu vida, que continúa a través de la nuestra como familia. Te extraño tanto, Papi. Te amo por siempre", finalizó.

Collazo, quien trabajó como fotoperiodista en medios locales, además de desempeñarse en otros campos, estuvo en intensivo por “una serie de complicaciones” tras una operación. En los últimos años, laboró en la Oficina de Prensa del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.