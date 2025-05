Maripily le responde a Lupillo: “Pandillero, perdedor”

La disputa entre Maripily Rivera y Lupillo Rivera continúa. Ahora, el huracán boricua acudió a sus redes sociales para responder unas recientes declaraciones que brindó el mexicano en una entrevista.

El llamado “Toro del corrido” le cuestionó al argentino Javier Ceriani lo siguiente: “¿Qué onda contigo? Pensé que éramos amigos, que éramos profesionales. Puras mentiras te las has llevado. Teníamos un contacto abierto cuando estabas con Elisa, me pedías exclusivas y te las daba, ¿te está pagando Maripily?”.

PUBLICIDAD

El periodista negó que la ponceña tenga algo que ver ello, ya que siempre han tenido una buena relación, pero se han distanciado.

En respuesta a ello, la empresaria escribió: “Para que ustedes vean que le gusta hablar de mí a este cabeza de huevo. Este pandillero, perdedor, siempre me tiene en su boca y tiene una obsesión, ¿será esta su enfermedad? ¿Se salió de la casa por esto o por pendejo?”.

Adicional, en un video lo llamó “pandillero y perdedor” y aseguró que está “obsesionado con ella” tras seguir mencionándola en todas sus entrevistas.

“Siempre me tiene en su mente. Yo creo que su enfermedad más grande se llama Maripily, por qué, porque le ganó y quedó como un perdedor... Si no es mencionando a Maripily, no facturas. Voto perdido”, agregó.

Maripily y Lupillo fueron participantes de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” en Telemundo. Ambos formaron parte del cuarto fuego. Al comienzo eran aliados, pero con el tiempo se convirtieron en rivales.