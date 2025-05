Julián Gil revela detalles de su relación con Marjorie de Sousa: “Ella me pegó”

El actor argentino criado en Puerto Rico, Julián Gil, reveló detalles de su relación con la actriz venezolana, Marjorie de Sousa, asegurando que sufrió violencia por parte de ella.

Fue en el reality “Secretos de parejas” donde contó que en 2011 se pelearon y que ella lo golpeó.

PUBLICIDAD

“Conoces a la persona cuando te divorcias, dicen ¿no?... Cuando nos peleamos ella me pegó”, narró durante una conversación que sostuvo con Poncho de Nigris, Bárbara de Regil, y sus respectivos esposos.

Ante su relato, le preguntaron si hubo algún altercado mayor que llevó a su reacción, a lo que respondió: “Cuando nos peleamos, ella me pegó, me agarró... Me acuerdo que me tiró toda la ropa por la ventana ahí en Miami. Me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta; eso terminó ahí”.

Posteriormente, especificó que en 2014 se volvieron a reencontrar “en la novela de Nicandro Díaz”.

“Termina la novela. Yo me mudo porque ella se mudó en aquel entonces cuando estaba haciendo esa novela, en el mismo edificio donde yo vivía. Y ella traía un pedo formado públicamente también con Gabriel Soto, el tema de la cargada, que se divorcia Geraldine, Irina la tercera en discordia. En realidad, lo que destroza ese matrimonio fue ese problema”, precisó.

Luego, especificó en el momento que se volvieron a reencontrar.

PUBLICIDAD

“Me llamó un día, me acuerdo, estaba viendo un partido de fútbol con varios amigos en mi casa. Ese día no me tomé uno, me tomé dos, tres, cuatro y ella toma un tequila, dos tequilas, tres tequilas, cuatro tequilas (…) Y ese día pues pasó lo que pues pasa entre adultos. Lo hicimos”, afirmó.

Finalmente, Gil describió la manera en que se enteró de que iba a volver a ser papá.

“Como a los meses va al camerino Televisa y me dice: ‘¿Adivina qué?... Que estoy embarazada’, y yo (sorprendido)”, culminó.

En 2017, la venezolana y el argentino terminaron su relación en por una alegada “incompatibilidad”. El rompimiento se dio tan solo unos meses después de Matías Gregorio, el hijo que tienen en común, llegara al mundo. Desde entonces, el hombre 54 años no comparte con el menor de edad, ya que comenzaron una batalla legal en México que culminó con el otorgamiento de la patria potestad a la actriz.