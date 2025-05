Cantante dominicana Anaís sale de hospital

La ganadora de la segunda temporada de “Objetivo Fama”, Anaís, acudió a sus redes sociales para confirmar que fue dada de alta tras ser hospitalizada por problemas cardiacos y presión arterial.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la dominicana compartió una foto disfrutando del día.

“Enjoying this beautiful weather (Disfrutando del buen tiempo)”, escribió en las historias de la red social.

Hace dos días, la cantante había plasmado en la misma plataforma digital que ahora “todos querían ver esa versión de ella que mataron”, pero que su corazón “ya no aguanta sufrir”.

“R no me trajo a los niños, pero si me muero ya saben quien me mato de sufrimientos en vida”, agregó.

A lo que también la compositora hizo referencia es al hecho de que no ve a sus hijos hace meses, ya que su expareja y padre de los menores, Rubén Brito, no se lo permite. En otras publicaciones ha puntualizado que está sufriendo de “dolor emocional” tras esta situación familiar.

En las pasadas semanas, la artista había solicitado a los medios de comunicación y al público en general que respetaran su privacidad durante el momento que describió como “difícil”.

“Estoy atravesando una situación muy delicada con mi corazón. Les pido, de corazón, que me den mi espacio y me tengan en sus oraciones”, detalló.

En 2005, la mujer de 40 años conquistó el reality show puertorriqueño que estará de regreso en 2025.

Ese mismo año, grabó una canción titulada “Arriba, abajo” para la Copa Mundial de la FIFA 2006, junto con Pablo Montero, Mariana Seoane y Ana Bárbara.

Lanzó dos discos: “Así soy yo” (2006) y Con Todo Mi Corazón (2007).

“Así soy yo” fue nominado al Latin Grammy por “Mejor Álbum Vocal Pop Femenino” y se convirtió en el más vendido de cualquier concursante salido de Objetivo Fama.