Se juntan los dos ex de Aleska Génesis

Coloquialmente, y mayormente en las redes sociales, se utiliza la frase “se juntó el ganado” cuando dos personas que han tenido una relación sentimental con alguien en común se encuentran.

Sin embargo, al parecer, con mucha madurez y en armonía, el exponente urbano puertorriqueño Nicky Jam y el exparticipante de La Casa de los Famosos, Clovis Nienow, se juntaron y así lo documentaron en sus redes sociales.

A través de una publicación en Instagram, la cadena Telemundo anunció que este próximo lunes Nienow, quien ahora labora para el programa Hoy Día, estará realizando una entrevista al artista boricua.

“Este lunes, #Clovis y #NickyJam juntos por primera vez en una entrevista única! 🎤🔥

Solo en #HoyDía, hablarán de música 🎶, pasatiempos y mucho más ✨”, lee la publicación.

Ambos comparten que tuvieron relaciones sentimentales con la modelo venezolana Aleska Génesis. Ella fue novia de Nicky Jam antes de su entrada a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. Por su parte, Nienow tuvo una relación con la modelo después del reality show, donde se conocieron.

Aleska Génesis a Maripily: “Les das asco a los hombres”

Esta semana, la controversia entre Aleska Génesis y Maripily Rivera continuó. La modelo venezolana arremetió contra la empresaria boricua en las redes sociales asegurando que “parece un gorila” y que les causa “asco a los hombres”.

Fue en la plataforma social X (antes conocida como Twitter) donde Félix Arroyo “Picante” publicó una captura de pantalla de su DM (direct message) de Instagram, en la que Aleska le reclama por responderle a una publicación de Maripily.

“Aleska me envía esta captura de pantalla a mi DM… de mi comentario en el post de @maripilyrivera y luego me dejó de seguir. Pero chica, no se puede defender lo indefendible, a mí no me vas a querer manipular con tu cara de mosca muerta #LCDLFAIlStars sorry pero no!!”, detalló Arroyo en la red social.

En respuesta, la ponceña escribió: “Ella es tan pendeja, la exconvicta. Por favor, Google no miente. Qué vida tan triste la de ella...”.

Sin embargo, la maracucha no se quedó callada y contestó con el siguiente mensaje: “Y tú eres FEAAAAAAA! Pareces un gorila, muy muy fea, no sabes ni hablar, eres muy nefasta y horrorosa! La diferencia es que yo me quito a los hombres de encima, tú te les encimas a los hombres y ni desnudándote provocas algo porque les das asco!!”.