Rinden tributo a Tito Nieves en la Cámara de Representantes

El salsero Tito Nieves fue homenajeado en la Cámara de Representantes por sus 50 años de trayectoria.

Durante el homenaje, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, entregó la medalla presidencial al salsero puertorriqueño, quien es uno de los referentes más importantes de la industria musical a nivel internacional.

La medalla presidencial no solo reconoce la trayectoria de una persona, sino también su aporte a las comunidades de la isla.

“Hoy, la Cámara de Representantes de Puerto Rico celebra medio siglo de una carrera que ha sido sinónimo de pasión, constancia, innovación y excelencia. Su legado no solo se refleja en los escenarios y los discos, sino también en el corazón del público que ha acompañado su música a lo largo de generaciones. Gracias, Tito Nieves, por regalarnos tu voz, tu alma y tu historia”, expresó el representante Eddie Charbonier.

Charbonier también entregó a Nieves una Moción de Reconocimiento en una emotiva actividad celebrada en la Rotonda de El Capitolio.

Entre los asistentes se encontraba el llamado “Caballero de la Salsa”, Gilberto Santa Rosa, así como Armando “Chucho” Avellanet, junto con múltiples artistas, familiares y amigos.

Nacido el 4 de junio de 1959 en Río Piedras y criado en Brooklyn, Nueva York, Tito descubrió desde temprana edad su pasión por la música. A los 15 años inició su camino profesional como corista de la Orquesta Cimarrón y, poco después, formó parte de la orquesta de Héctor Lavoe antes de convertirse en la voz principal del Conjunto Clásico.

A mediados de los años 80 decidió comenzar su carrera como solista. Su primer álbum, The Classic (1988), incluyó su primer éxito, “Sonámbulo”.

El éxito continuó con Yo Quiero Cantar (1989), que contenía su primera canción en inglés, “I’ll Always Love You”. Luego, Déjame Vivir (1990) consolidó a Nieves como una de las voces más destacadas del género.

Su ascenso continuó con Rompecabeza (1992), seguido por Un Tipo Común (1994) y Dale Cara a La Vida (1995). Sin embargo, su reconocimiento internacional se expandió con el álbum crossover en inglés I Like it Like That (1996), que evocaba la época dorada del bugalú en Nueva York. La canción principal fue utilizada en la película del mismo nombre y comercializada globalmente.

Hacia finales de los 90, su carrera siguió en ascenso con discos como Fabricando Fantasías (2004) y Hoy, Mañana y Siempre (2006), donde incorporó elementos de reggaetón.

En 2007, lanzó Canciones Clásicas de Marco Antonio Solís, seguido por Dos (2008), una segunda colección del cantautor mexicano. En 2010, su disco Entre Familia alcanzó el puesto 15 en la lista de mejores álbumes latinos y el número dos en la lista tropical.

A finales de 2018, colaboró con Sergio George en Una Historia Musical, que incluyó una gira por América Latina. En 2020, regresó con cuatro nuevos sencillos: Voy a Extrañarte, Si Tú Te Atreves (con Daniela Darcourt), Trancao’ y el navideño Montados en Bicicleta.

En 2021, lanzó Legendario, con nuevas versiones de ocho de sus grandes éxitos, incluyendo Fabricando Fantasías, Sonámbulo y Más Que Tu Amigo, logrando una nominación al Grammy anglosajón como Mejor Álbum Tropical.