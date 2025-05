“Lo esperé toda mi vida”: Demi Lovato se prepara para su boda con una transformación impactante

Demi Lovato se encuentra a solo unos días de dar el “sí, acepto” al amor de su vida, el músico Jordan “Jutes” Lutes, y mientras los fans cuentan las horas para ver cómo luce en su gran día, algo ya es seguro: la artista atraviesa una de las transformaciones más poderosas de su vida —por dentro y por fuera.

Según TMZ, la boda se celebrará durante el fin de semana del Memorial Day, en una ceremonia íntima cuyo lugar aún no ha sido revelado. Aunque el momento exacto sigue siendo privado, Demi ha estado dejando pistas en redes sociales, y lo que ha mostrado ha sorprendido a más de uno: su rostro luce más sereno, su mirada más luminosa y su estilo, más glamuroso y sofisticado que nunca.

Un renacer antes del “sí, acepto”

Lejos de una simple cuestión estética, esta transformación ha sido profundamente emocional. En los últimos años, Demi ha sido transparente sobre sus batallas personales: trastornos alimenticios, adicciones, problemas de salud mental y una lucha constante por encontrar su identidad. Todo eso, sumado al escrutinio constante de la fama, dejó huellas visibles. Pero hoy, a días de su boda, la estrella pop parece haber encontrado la paz.

“Estoy en mi era de plenitud. Me siento más yo que nunca”, escribió recientemente en una de sus publicaciones, donde se le ve con un estilo más inspirado en las divas clásicas de Hollywood , con toques que recuerdan a Dita Von Teese, y una energía más serena.

Los fans han notado los cambios, señalando que “se ve más joven” y que está “irradiando salud”. Aunque claro, en este tiempo de cambios, no han faltado quienes la critican y hasta acusan de recurrir a métodos como el Ozempic, para mantenerse esbelta. Por suerte, son más sus fans que la defienden: “¿En serio estamos señalando a una mujer que sobrevivió a un trastorno alimenticio?”, “Demi está en su era de paz. Si se siente bien consigo misma, eso es lo que importa”, se lee en redes sociales.

La misma Demi ha sido clara sobre su relación con su cuerpo. En 2021, confesó que había “perdido peso accidentalmente al dejar de obsesionarse con las calorías”, dejando atrás la cultura de la dieta y uniéndose al movimiento de aceptación corporal. Hoy, su transformación es el resultado de sanar, no de ceder a las presiones externas.

El amor como catalizador

Desde que conoció a Jordan Lutes en una sesión de estudio en 2022, algo cambió. “Sentí una chispa en cuanto lo vi”, confesó en el programa de Howard Stern. Aunque comenzaron como amigos, su conexión creció con fuerza y profundidad. “He esperado toda mi vida por él”, declaró conmovida.

La relación le ha dado a Demi un nuevo centro emocional. “Es muy fácil mantenerme centrada con él. Me ama, me apoya y me hace reír todos los días”, aseguró. En diciembre de 2023, la pareja se comprometió con una propuesta íntima y un anillo en forma de pera, seguido de una cena familiar en uno de los restaurantes favoritos de Demi en L.A.

La artista ha compartido que no quiere una boda perfecta, sino una celebración tranquila. “No voy a cantar en mi boda, quiero disfrutarla en paz”, dijo en entrevista con Jimmy Fallon. Y mientras los preparativos continúan, una cosa es clara: esta nueva etapa es su victoria más dulce.

“Estoy emocionada de casarme con el amor de mi vida… cada día contigo ha sido un sueño. No puedo esperar para envejecer juntos”, señaló.