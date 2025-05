¿Geraldine Bazán causó la ruptura entre Gabriel Soto y Martha Julia? Esto dijo

La polémica en torno a las relaciones pasadas de Gabriel Soto continúa vigente, debido a la forma en que estas se desarrollaron y al seguimiento que el público ha hecho de su vida personal. Los seguidores de la televisión mexicana han seguido de cerca la trayectoria del actor, especialmente por los escándalos sentimentales que lo han rodeado.

Hace unas semanas, Irina Baeva reveló que el verdadero motivo de su ruptura con el actor fue la serie de infidelidades que él cometió y que incluso fueron públicas.

No obstante, durante la misma entrevista en el programa Montse & Joe, la actriz rusa confesó que, al hacer introspección, se dio cuenta de que fue víctima de distintos tipos de violencia durante los seis años que mantuvieron una relación, una situación sobre la cual Gabriel Soto no ha emitido ninguna declaración hasta el momento.

Tras sus declaraciones, Irina Baeva ha sido duramente criticada por algunos usuarios en redes sociales, quienes le recuerdan que ella fue señalada como la responsable de haber intervenido en el matrimonio entre Soto y Geraldine Bazán, con quien el actor tiene dos hijas.

Sin embargo, Geraldine Bazán también ha sido acusada de haber sido “la manzana de la discordia” entre Soto y su ex pareja, la actriz Martha Julia, una de las figuras más recordadas de la televisión en los años 2000.

Geraldine Bazán asegura que nunca se interpuso entre Gabriel Soto y Martha Julia

En fechas recientes, Geraldine Bazán rompió el silencio y aclaró los señalamientos en su contra. En un video que se viralizó en redes sociales, la actriz explicó cronológicamente cómo comenzó su relación con Gabriel Soto, dejando en claro que no fue parte del rompimiento con Martha Julia, con quien él estaba comprometido en aquel entonces.

“Eso es absolutamente falso. Él estuvo con esa persona del 2002 al 2004. Yo lo conocí en el 2007, comenzamos a ser novios a finales del 2007. Y entre la relación que hablan y la que tuve con él, él todavía tuvo dos parejas más“.

Finalmente, Geraldine Bazán expresó que siempre ha procurado mantener una postura transparente frente a los rumores. Aseguró que no le gusta entrar en detalles, pero consideró necesario dar la cara para desmentir las versiones malintencionadas.

“Estoy aquí para aclarar, para dar la cara, para no dejar que notas malintencionadas quieran buscarle seis pies al gato, para que quieran estar limpiando la imagen de terceras personas. No me presto a eso“.