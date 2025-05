Carmen Jovet responde a comentario de Eliezer Molina: “Dime vieja, que no me molesta”

La veterana periodista de televisión Carmen Jovet respondió a los comentarios que realizó el senador independiente Eliezer Molina.

Molina —en un video publicado en sus redes sociales— llamó “senil” a la periodista y dijo que esta “ya parece una pasa”.

“Con frecuencia se habla de que Puerto Rico es un país envejecido, que lo que más hay son adultos mayores. Yo soy una de esos adultos mayores. Hay algunas personas que piensan que envejecer es algo malo y que decirle vieja o viejo a alguien es algo despectivo. Yo no lo tomo a mal. Al contrario, si soy vieja es porque he vivido. De lo contrario me hubiera ido con los panchos hace mucho tiempo. No es únicamente envejecer, sino lo que hacemos en esta etapa de nuestra vidas”, comenzó diciendo la periodista puertorriqueña en el programa Directo y Sin Filtro.

Continuó: “Afortunadamente, tengo salud y sigo trabajando; y en la medida que puedo —para algunos mal, para otros regular y otros bien— creo que aporto a la sociedad. Todavía sigo abriendo camino para la mujeres que aspiran a echar hacia delante en un mundo de hombres".

“Viejo le decía yo a mi papá y lo adoraba. Vieja le decía a mi mamá y la amaba. Ella me decía ‘no me digas vieja que yo estoy como de paquete’. Les recuerdo a los que piensan que envejecer es malo y que cuando alguien cumple muchos años hay que descartarlo: primero, que viejo es el sol y alumbra y viejo —amiguito— es el viento y sopla. Además, les recuerdo a los que se sienten tan jóvenes, fuertes y prepotentes, que no hay personas joven que lamentablemente pueda morir ahora mismo y hay anciano que no tenga la dicha de ver un nuevo día. Así que dime vieja, que no me molesta. Vivo orgullosa de haber llegado a ser adulta mayor", concluyó.

