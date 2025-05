Ryan Castro anuncia la llegada de su segundo álbum ‘SENDÉ’

La estrella colombiana del reguetón, Ryan Castro anuncia oficialmente su esperado segundo álbum, SENDÉ, disponible para preguardar antes de su lanzamiento global el próximo 29 de mayo.

Ryan reveló la noticia con un íntimo tráiler filmado en Curaçao, donde se le escucha hablar en papiamento, el idioma local de la isla que refleja el sonido caribeño del álbum. “SENDÉ” es una fusión de reguetón, dancehall, y reggae, inspirada en el viaje personal de Ryan de reconexión y autodescubrimiento mientras vivía en Curaçao.

“Hace rato quería contarles de este proyecto, un proyecto que es bien especial para mi y para mi vida, no solo por lo musical si no por toda la historia que tiene y por todo lo que culturalmente a hecho a Ryan Castro, este álbum aparte de ser muy personal en muchas cosas, también es para darle gusto a mis fans y a toda la gente Que le gusta escucharme en los flows caribeños Que hacen parte de mi esencia, está es la otra parte de mi vida Que les quería contar, el Ryan Castro isla, el Ryan Castro dancehall, el AWOO el de los flows raros y exóticos, yo se Que este álbum les va a gustar mucho y a todos los Que me Siguen desde Que empece saben que esto es lo Que me gusta y lo que me identifica”, escribió desde su cuenta de Instagram.

Antes del anuncio del álbum, Ryan adelantó el proyecto con dos temas: “Un Trío” junto a Peso Pluma, y recientemente, “Ojalá”, un tema emocional de afrobeat urbana. El videoclip de “Ojalá” está protagonizado por la modelo e influencer Tatiana Kaer.

Actualmente, Ryan Castro es uno de los artistas latinos más populares y con mayores ventas del mundo, que continúa rompiendo barreras más allá de la música. El intérprete continúa expandiendo su influencia más allá de la música.