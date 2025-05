Revelan supuestas amenazas de muerte del exnovio de Valeria Márquez

Tras el trágico asesinato de la influencer Valeria Márquez, usuarios de redes sociales recordaron publicaciones que habría hecho días antes en su cuenta de Instagram, en las que mencionó que algo le sucedía a ella o a su familia, acusaba a su exnovio de ser responsable. De esta manera, se señaló a la expareja sentimental de la creadora de contenido como el autor intelectual.

El martes 13 de mayo, el nombre de Valeria Márquez se viralizó a raíz de su sensible fallecimiento. La influencer de 23 años fue ejecutada mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok, por lo que su audiencia quedó en shock con la situación.

Un sujeto armado se hizo pasar por un repartidor mientras ella se encontraba en su salón de belleza BLOSSOM, ubicado en Guadalajara, y le disparó un par de veces: una en el tórax y otra en la cabeza. El video de incidente se filtró en redes sociales, por lo que internautas comenzaron a analizar el caso y liberaron diversas teorías sobre lo que pudo haber motivado al autor intelectual a quitarle la vida a la joven.

Exnovio de Valeria Márquez la amenazó

Se señaló a la expareja sentimental de Valeria Márquez de haber sido quien ordenó su asesinato, pues se revivieron supuestas capturas de pantalla del Instagram de la influencer, en las que afirma estar siendo amenazada por su exnovio.

“Fue mi actual pareja con la que vivía por eso digo que es mi ‘ex’. Por eso hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona (hasta si me tengo que salir de la ciudad)”, se lee en una de sus publicaciones.

“Para que aprendas a hacerme caso. No conoces mis peores lados y no te los quiero ir demostrando. Tú muy agusto, todo el día mandándome a la ver… y todo el día divirtiéndote. Ten vergüenza de las cosas, me haces hacer cosas que no quiero. Pero bueno, vivimos en la misma casa, verás cuando llegue”, son los mensajes que el supuesto asesino le habría enviado.

Asimismo en internet se comentó que el exnovio en cuestión es un miembro del crimen organizado. “Porque no le gustó al muñeco que yo llegara a divertirme. Y me dijeron ‘por favor salte porque no sabes cómo se pone él, no me quiero meter en problemas con él’”, se lee en otra captura de pantalla.