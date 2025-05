Manelik arremete contra Lupillo Rivera tras salir de ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos All Star’ lleva más de dos meses al aire y ha estado marcada por controversias entre sus participantes, muchos de los cuales ya eran figuras polémicas en el mundo del entretenimiento antes de ingresar al reality.

Recientemente se celebró una nueva gala de eliminación en la que Manelik González no obtuvo los votos suficientes para permanecer en la competencia de Telemundo. Al salir, se reunió con los exparticipantes que habían sido eliminados anteriormente.

PUBLICIDAD

Manelik arremete contra Lupillo Rivera tras su salida

Una vez fuera de la competencia, Manelik protagonizó un momento tenso al enfrentarse a Lupillo Rivera, quien semanas atrás abandonó voluntariamente el reality alegando problemas de salud que requerían tratamiento urgente.

La salida de Lupillo generó dudas entre los espectadores, quienes comenzaron a especular que los motivos reales podrían haber sido otros, distintos a los problemas médicos que mencionó.

Durante su reencuentro con los eliminados, Manelik compartió su sorpresa por haber sido eliminada:

“No me esperaba salir. No quería, pero creo que todos tenemos un ciclo que cumplir. Por algo pasan las cosas. Ya era una placa muy cerrada. Todos éramos muy fuertes”, expresó la influencer.

Sin embargo, el momento más polémico llegó cuando Manelik se dirigió directamente a Lupillo, quien se encontraba sentado a su lado, y lo acusó de cobardía:

PUBLICIDAD

“¿Cómo estás tan enganchado y no soportas perder? Eres tan cobarde, estás aquí afuera moviendo todo, pero yo voy a hacer lo mismo por los míos”, lanzó con contundencia, refiriéndose a las fricciones que ambos vivieron dentro del programa.

La influencer dejó entrever que duda de las verdaderas razones por las que Lupillo abandonó el reality, sugiriendo que su salida fue una estrategia y no una necesidad médica.

“Viendo al señor aquí afuera, que cobardemente se salió de la casa, ahora entiendo todo”, agregó, insinuando que la presencia de Lupillo en el foro confirmaba sus sospechas.

Durante toda la intervención de Manelik, Lupillo se mostró sonriente y burlón, sin tomar en serio las acusaciones. Ella finalizó con una declaración que encendió aún más el debate:

“Hay personas que tienen carácter y hay personas que no soportan perder, y uno de ellos es el señor que tenemos allá, que me habla ridículamente como pato”, concluyó.