Aixa Vázquez responde a quienes publicaron noticia falsas sobre su “muerte”

La periodista de Noticentro Al Amanecer (WAPA TV), Aixa Vázquez, reaccionó a la noticia falsa compartida en los últimos días en redes sociales, en la que se aseguraba que había sufrido un accidente de tránsito fatal.

Vázquez lamentó que algunas personas utilicen las plataformas digitales para difundir información falsa que puede afectar a los allegados de las personas involucradas.

“Todavía no me toca. Seguimos aquí, seguimos viendo cómo los inescrupulosos siguen haciendo uso de las redes sociales para compartir información incorrecta y generar angustia, particularmente en la familia y los conocidos. Me enteré de la nota por una persona que me la hizo llegar, y eventualmente un amigo me expresó su preocupación, temiendo que esto hubiese ocurrido. La tecnología está cada vez más sofisticada, y la inteligencia artificial se está convirtiendo en un caldo de cultivo para que estas personas inescrupulosas, que no tienen nada mejor que hacer con su vida, publiquen falsedades. Lamentablemente, en esta ocasión fui yo la afectada”, indicó la periodista en entrevista con Lo Sé Todo.

Vázquez explicó que su madre fue una de las personas que llegó a leer la noticia falsa, aunque ya está “curada de espanto”. Sin embargo, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que sus hijos pudieran ver este tipo de contenido o enterarse por terceras personas.

Ayer, el canal de televisión local WAPA TV tuvo que desmentir públicamente la información falsa que circulaba en redes sociales.

“Por este medio, WAPA TV desmiente una publicación falsa y malintencionada que se difundió en la red social Facebook y en YouTube, utilizando sin autorización el logo de este medio y una foto con información errónea sobre la reportera Aixa Vázquez, ‘Titi Aixa’”, señala el comunicado del canal.

Según se explicó, la publicación fue realizada en Facebook, usando sin permiso la marca del canal local. La empresa también confirmó que Vázquez se encuentra en perfecto estado de salud.

“En la publicación, hecha por una usuaria en un grupo de Facebook que usa sin autorización el nombre de WAPA, se afirma, de manera malintencionada, el supuesto fallecimiento de la reportera en un accidente. Esto es totalmente falso. Aixa no se ha visto involucrada en ningún accidente y se encuentra bien. La imagen utilizada en la publicación corresponde a un choque con un camión en el que falleció un menor de 17 años en la carretera #2 en Camuy, el pasado marzo”, añade el comunicado.

Asimismo, el canal alertó sobre cuentas falsas que han utilizado su marca y advirtió que ya están tomando medidas al respecto.

“Cualquier otra cuenta no está autorizada a utilizar la imagen de periodistas o personalidades, ni las marcas de WAPA. El engaño y la utilización no autorizada de la imagen y las marcas son castigables por la ley, y estamos tomando medidas”, señala la comunicación.

La semana pasada, el periodista Felipe Gómez también tuvo que acudir a sus redes sociales para desmentir un video en el que se usó su voz e imagen para difundir un mensaje en contra de las vacunas contra el COVID-19.