VIDEO: Molusco regaña a su equipo de trabajo en vivo

El locutor y comunicador Jorge Pabón, conocido como “Molusco”, tuvo que poner orden en vivo durante una de las transmisiones que realiza a través de su canal de YouTube, luego de que su equipo de producción cometiera un error.

Molusco estaba realizando su podcast junto al investigador Andrew Álvarez; sin embargo, la cámara que enfocaba al entrevistado no fue ponchada cuando este se encontraba hablando. Esto molestó al locutor, quien tuvo que hacer varias señales y posteriormente regañar a su equipo de producción en medio de la entrevista.

PUBLICIDAD

“La gente está muerta de la risa porque estabas tú hablando y me dejaron pegado a mí. No entiendo por qué me dejaron pegado a mí aquí y yo… ¡Ponchen a Andrew, que es el que está contestando la jodía pregunta! ¿Por qué me dejaron ponchado a mí y yo dando instrucciones? No sé si se quedó dormido… No voy a decir el nombre, pero alguien se quedó dormido en el master control y yo con esta cara… ¡Pónchame a Andrew!”, expresó Molusco.

Las últimas semanas han sido complicadas para el veterano locutor, quien en varias ocasiones ha tenido que realizar declaraciones sobre controversias que han involucrado directamente a su familia.

En un podcast junto a su hijo, Ocean Pabón, Molusco aseguró que los últimos días han sido de mucha ansiedad y que casi no ha podido dormir. Sin embargo, afirmó estar acostumbrado a este tipo de situaciones, en las que ha recibido ataques por parte de seguidores en las redes sociales.

“El fuego es duro, yo estoy acostumbrado”, comenzó diciendo en el podcast publicado en su canal de YouTube, Molusco TV.

Del mismo modo, contó que colegas de los medios de comunicación le han cuestionado cómo puede aguantar los ataques que ha recibido en los últimos días, los cuales no solo van en su contra, sino que también exponen a su familia.

PUBLICIDAD

“Hay gente de los medios que me han parado y me han dicho: ‘¿Cómo tú puedes?’ En esta ocasión en particular, tengo amigos míos, mucha gente que me quiere, de los medios y muchos amigos que me han escrito: ‘¿Cómo puedes tolerar este fuego?’ Yo les digo que sé lo que he hecho, no pasa nada. Lo que la gente quiera opinar es asunto de ellos. Cuando reconozco que he hecho muchas cosas malas, admito que ese fuego es buscado, así que yo lo aguanto”, expresó.

Molusco admitió que, aunque se muestra fuerte durante sus exposiciones en los medios para los cuales trabaja, las controversias sí le han afectado, especialmente cuando se trata de su familia.

En las últimas semanas, el locutor ha tenido que dedicar el espacio de su podcast a varias situaciones que involucran a su familia. Primero, tuvo que reaccionar al ataque del primer caballero del país, José “Yovín” Vargas, contra su hijo, Ocean Pabón.

Posteriormente, tuvo que confirmar su nueva separación de Claudia Morales, con quien a principios de este año había comunicado que se habían reconciliado tras el divorcio. Tras esto, tuvo que reaccionar nuevamente debido a un escrito de Morales, en el que esta afirma que el locutor le fue infiel.

Finalmente, el locutor también tuvo que reaccionar a publicaciones en redes sociales que lo vinculaban con la presentadora Jacky Fontánez.