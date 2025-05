Prince Royce le pone su sello personal a clásicos del pop en su nuevo álbum ‘Eterno’

Prince Royce decidió rendir homenaje a clásicos del pop con su característico sello, por lo que en su octavo álbum de estudio, nombrado Eterno, incluyó canciones icónicas como How Deep Is Your Love, de los Bee Gees; Can’t Help Falling in Love, de Elvis Presley; y I Want It That Way, de los Backstreet Boys.

De esta manera, este nuevo proyecto se convierte en un viaje sentimental y de nostalgia que busca darle un nuevo significado a canciones que se consolidaron como clásicos del género y que trascendieron generaciones. Por eso, Prince Royce se acercó a Publimetro para hablar más acerca de la travesía que cruzó para lograr Eterno.

Prince Royce 'Eterno'

Prince Royce seleccionó meticulosamente cada una de las canciones que formarían parte de Eterno

El cantante reveló cómo fue su proceso de selección musical para su álbum:“Fue un año de escuchar música constantemente, educarme sobre cada cover, de cada artista, y simplemente me quedé con las canciones que realmente, para mí, sonaban bien en bachata y en español y que no sonaran forzadas”.

“La más complicada fue Can’t Help Falling in Love, de Elvis Presley, porque la original es bastante lenta, la bachata es más rápida, los cambios de tono eran complicados, pero realmente lo intenté porque pensaba: ‘Si logro hacerlo, será la canción de las bodas en español‘”, confesó.“Una que se me hizo fácil fue I Want It That Way, de los Backstreet Boys. Es más de mi época, entonces me encantó interpretarla. Me gustó mucho Dancing in the Moonlight, fue muy divertido”.

A pesar de que no son canciones de su autoría, logró perpetuar su esencia en ellas:“Traté de hacer lo que yo sentía orgánicamente para mí y mi voz. Me quedé con las canciones que tenían mayormente el mismo tono e hice algo diferente, respetando la original, pero dándole mi toque”.

Una canción que tiene un significado más personal para Prince Royce es How Deep Is Your Love, pues lo lleva a recordar memorias con su mamá:“Mi mamá dice que cuando llegó al país, esa era la canción que ella escuchaba mientras trabajaba, así que me recuerda a ella”.

Prince Royce espera que esta nueva entrega lleve a su público a un viaje de nostalgia y recuerdos:“Espero que a la gente que sí se sabe las canciones les traigan buenos recuerdos, que los transporte a esa época. A los chicos que quizás no las conocen, espero crear memorias nuevas y que las disfruten. Hoy en día la gente tiene esa nostalgia de los tiempos de antes: están comprando vinilos, chips, hay gente que compra cámaras digitales. Cada día veo más personas queriendo transportarse a esa época, así que espero que logremos eso con este disco”.

De la misma manera en la que él transformó estas canciones icónicas, espera que otros artistas hagan lo mismo con las suyas en el futuro: “Me encantaría escuchar a la gente cantando mis canciones, que les den un toque diferente y que me sorprendan. Así que espero que en un futuro suceda”.

Prince Royce se redescubre y enaltece sus raíces en esta nueva etapa de su carrera

Prince Royce destacó la aceptación que el primer sencillo del álbum ha tenido alrededor del mundo:“How Deep Is Your Love es número uno en Países Bajos. Yo he ido allá a hacer conciertos, pero no estaba en mi mente que iba a llegar esta canción. Es la oportunidad de que gente que no conoce la bachata pueda significarle un poco más, que aprenda español con esas canciones, así como me dijeron con Stand by Me. Definitivamente es un disco con el que se pueden unir muchas culturas”, aceptó.

Además, resaltó el impacto que estas canciones podrían tener en presentaciones en vivo: “La mayoría de estas canciones no se han escuchado en español ni en bachata, y creo que pueden traerle otro color a los fans, a los amantes de la bachata, a los que les encanta bailar. Definitivamente va a aportar en los conciertos también, así que espero que sea positivo”.

Y revela que este álbum le abre las puertas para experimentar con otros géneros musicales:“Me gustaría mezclar un vallenato y cumbia, no lo he hecho todavía. Falta mucho por mezclar”.

No solo eso, sino que gracias a Eterno redescubrió sus habilidades vocales:“Puedo grabar en muchos tonos, me impresioné a mí mismo. Creo que me quedó bien”, y consiguió conectar con sus raíces: “Me siento 100 % americano, 100 % latino, y en este disco se reflexiona eso. Me crié en Nueva York con padres americanos y espero seguir representando mis raíces”.

Confesó que, por ahora, se dedicará a la promoción de Eterno. Aun así, no descarta México como sede de promociones, así como de un futuro concierto: “Creo que voy a México también de promoción, ojalá que vaya también de concierto, así que muy feliz, muy agradecido. ¡No se lo pierdan!”.