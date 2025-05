Julián Gil anuncia “bebé en camino” junto a su esposa Valeria Marín

El artista argentino-boricua Julián Gil dio a conocer a través de sus redes sociales que será el presentador junto a su esposa Valeria Marín de un nuevo reality show de supervivencia, que se transmitirá por Univision.

Se trata de la competencia "El Conquistador“, que se graba en República Dominicana desde el pasado mes de febrero.

PUBLICIDAD

Mane queda fuera: Inesperada eliminación en la semana 14 de “La Casa de los Famosos: All Stars”

Todos los finalistas eliminados en “LCDLF All Stars”: Paulo es el único en el juego

“Extremadamente felices de anunciarles que viene bebé en camino:“EL CONQUISTADOR reality de supervivencia extrema” muy pronto por @televisaunivision“, escribió Gil junto a varias fotos publicitarias del programa.

Alicia Machado entra a “LCDLF All Stars” con nuevo maletín y enfrenta a Niurka Marcos

Zuleyka Rivera y Alicia Machado serán capitanas del ‘reality show’ “Miss Universe Latina”

PUBLICIDAD

Valeria Marín y Julián Gil contrajeron nupcias en diciembre de 2024.

Julián fue parte de la primera temporada del reality show "La isla: desafío extremo“, transmitida en el 204 y ganada por el cubano Adrián Di Monte.

Desde hace varios meses se rumora en las redes sociales que el puertorriqueño Pedro Orta, conocido como Peter Hance, participará en la mencionada competencia extrema. Este fue el ganador de “Gran Hermano”, transmitido por la cadena Telemundo en el 2016.

¿Quiénes serán los presentadores del ‘reality show’ “El conquistador” de Televisa-Univision?

Hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa reaparece y sorprende su look y el gran parecido con su padre

Marjorie de Sousa sorprendió a sus seguidores de TikTok cuando compartió un nuevo video que, esta vez, no la tiene a ella como protagonista, sino a su hijo, Matías Gregorio, quien pocas veces forma parte de estos divertidos videos.

Han pasado varios años desde que la polémica por la custodia de Matías Gregorio llevó a Marjorie de Sousa y Julián Gil hasta los juzgados de lo familiar, siendo una de las batallas legales más mediáticas de las que, hasta el momento, han provocado que el actor se mantenga alejado de su hijo de ocho años.

Esta polémica ha llevado a ambas estrellas a lanzar contundentes comentarios sobre su vida privada, y, recientemente, Marjorie de Sousa fue abordada por los medios de comunicación para preguntarle sobre la situación con su hijo y Julián Gil, zanjando con una declaración en la que mencionó:

“Ya lo he dicho mil veces, no creo que tenga nada que decir. Han visto el proceso y mi hijo es hermoso, feliz y eso es lo importante”, y lanzó un mensaje a quienes la critican por convertirse en una madre soltera: “Y lo importante es lo que suceda a puerta cerrada, no tengo que demostrar nada”.

Hijo de Marjorie de Sousa, reaparece en redes e impacta por su parecido con Julián Gil

Marjorie de Sousa compartió un divertido video desde su automóvil donde, por unos segundos, se le puede ver bailando al ritmo de ‘Azul’ de J Balvin, el famoso tema de reggaetón que forma parte del álbum ‘Colores’ del famoso cantante colombiano.

La actriz aparece justo detrás del volante con un vestido de estampado ‘vichy’ veraniego y muy fresco para la temporada de calor, mientras que su hijo, presumió un atuendo desenfadado y cómodo, perfecto para su edad, con una playera oversize en color azul con estampado de una carita sonriente, además de unos pantalones negros mientras hacía el baile que forma parte del trend de esta famosa canción.

Notas relacionadas a “La Casa de los Famosos”

¿Quiénes renunciaron o abandonaron “La Casa de los Famosos” en sus cinco temporadas?

Fanáticos denuncian fraude en “LCDLF All Stars”: ¿Qué pasó ahora en el controversial ‘reality show’?

Aleska asegura que Maripily no supera su temporada y que “Lupillo no la tomó en cuenta como mujer”

“Caramelo” habla de la relación entre Puerto Rico y República Dominicana en “LCDLF All Stars”

Maripily despotrica contra Lupillo y Aleska por burlarse de esta exhabitante de “LCDLF All Stars”

Paulo de “LCDLF All Stars” asegura que tiene público en Puerto Rico y las redes estallan

Así reaccionaron usuarios al ver al hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil

Aunque el video dura tan solo unos segundos, la gran conexión que hay entre madre e hijo fue innegable, sin embargo, usuarios también aprovecharon para analizar el rostro del menor, asegurando que es idéntico a su padre, el actor Julián Gil.

Son algunas las imágenes que Marjorie de Sousa presume de su hijo, sin embargo, tal como sucede con otros famosos, ver como van creciendo los pequeños siempre es digno de admirar y esta vez, Matías Gregorio generó ternura y sorpresa luego de que internautas señalaran que es idéntico a su padre, Julián Gil.

Internautas no pararon de escribir a la actriz el gran parecido que Matías Gregorio posee con su padre, dejando algunos comentarios en los que se dejaba en evidencia la sorpresa de cada uno:

“Wow, este niño es igualito a Julián Gil”, “Se parece un buen a Julián Gil, pero con los rubios de mamá”, “El clon de su papá Julián”, “Y pensar que el vato pidió prueba de paternidad, si es igualito a él, que bueno que tiene mucha madre”.