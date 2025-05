Bad Bunny confiesa que no le teme a llorar públicamente

El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny participó recientemente de una entrevista en “La Velada” del popular streamer español Ibai Llanos, donde reveló que no le tiene miedo a llorar en público.

“Tú eres alguien que llora mucho por lo general o te cuesta llorar?”, le preguntó Llanos al Conejo Malo.

PUBLICIDAD

A lo que Martínez Ocasio respondió “Yo puedo llorar fácilmente”, comenzó diciendo. El artista boricua explicó que si se lo propone puede llorar al mando. “Me voy a aguantar, pero si lo intentara pudiera llorar, Con recuerdos de algo, incluso con cosas que no son triste, o sea puede ser con cosas que me cause emoción. Soy una persona, siento mucho”, dijo.

Además, el cantante admitió que se le hace fácil decir cuando está triste [a sus amigos].

Bad Bunny asegura que su concierto en Puerto Rico será muy diferente a la gira mundial

Bad Bunny aclaró a sus fanáticos que los conciertos que realizará este verano en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot serán muy especiales y completamente diferentes de los que llevará a cabo en la gira mundial que anunció el lunes.

En entrevista durante la alfombra roja del Met Gala, Bad Bunny aseguró que la residencia en Puerto Rico “será una gran fiesta” y algo que no se volverá a repetir.

“Será una gran fiesta, habrá mucho sentimiento… Vamos a poner a la gente a perrear y a bailar. Será algo muy especial y único. Mi gira mundial fue anunciada hoy, pero quiero dejarle saber a la gente que el espectáculo de Puerto Rico es muy diferente, algo que no va a volver a pasar nunca”, expresó Bad Bunny.

Entrevista de Bad Bunny en el Met Gala. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/2mctHsafQD — Bad Bunny Network (@badbunnynetwork) May 5, 2025

Fechas de la residencia en Puerto Rico

Julio 2025 (exclusivas para residentes de Puerto Rico):

viernes 11,

sábado 12 y domingo 13

viernes 18, sábado 19 y domingo 20

viernes 25, sábado 26 y domingo 27

Agosto 2025:

viernes 1, sábado 2 y domingo 3

viernes 8, sábado 9 y domingo 10

viernes 15, sábado 16 y domingo 17

viernes 22, sábado 23 y domingo 24

viernes 29, sábado 30 y domingo 31

Septiembre 2025:

viernes 5, sábado 6 y domingo 7

viernes 12, sábado 13 y domingo 14