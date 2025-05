“Entiende lo que hago”, Karol G habló sobre su relación con Feid por primera vez

El 8 de mayo de 2025, Netflix estrenará el esperado documental de Karol G titulado Mañana Fue Muy Bonito, una producción que ofrece una mirada íntima a la vida y carrera de la artista colombiana. Dirigido por Cristina Costantini, reconocida por su trabajo en Mucho Mucho Amor, el documental captura momentos clave de la exitosa gira mundial de Karol G, incluyendo su histórica presentación en el estadio Santiago Bernabéu.

A través de este proyecto, la cantante refleja su evolución artística y personal, compartiendo con sus seguidores los desafíos y logros que han marcado su trayectoria. Con una producción que destaca por su calidad y cercanía, Mañana Fue Muy Bonito promete ser una fuente de inspiración para muchos, mostrando la determinación y pasión de Karol G en su camino hacia el éxito.

Ahora La Bichota se encuentra en la ciudad de Nueva York, la razón principal es realizar la premier en la gran manzana y a la vez, se esperaba que fuera a la Met Gala. Sin embargo, los únicos colombianos que asistieron fueron J Balvin, Shakira y Maluma. Además, este martes está dando entrevistas a medios locales, donde habló por primera vez de su relación con Feid y como se entienden tan bien al estar en la industria juntos.

“La carrera que nosotros tenemos no es fácil; es difícil encontrar a alguien que entienda que, muchas veces, tenemos mucho tiempo aparte o que comprenda la naturaleza de nuestro trabajo. Él también se dedica a lo mismo. Es un alma especial, y es un verdadero placer tenerlo en mi vida. Él entiende lo que yo hago, y yo también comprendo lo que él hace. Eso hace que la relación sea mucho más saludable” fueron algunas de las palabras de la paisa.

¿Por qué Feid no estuvo presente en la premier del documental de Karol G en Medellín?

El cantante paisa que se encuentra en uno de sus mejores momentos, no hizo presencia en la premier de su pareja, debido a que estaba en los prestigiosos premios ASCAP. Estos son otorgados por la American Society of Composers, Authors and Publishers, con el fin de celebrar los logros de compositores, letristas y editores musicales en diversos géneros.

Estas distinciones reconocen la excelencia en la composición de canciones pop, latina, rhythm & soul, country, cristiana y también en la música para cine, televisión y videojuegos. Ferxxo obtuvo el premio al compositor/artista del año por segundo año consecutivo, mientras que Karol G a pesar de estar ausente, ganó el premio a canción latina del año por el tema QLONA junto a Peso Pluma.