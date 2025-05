El día que Otto Oppenheimer hizo enojar a Keylla Hernández con un chiste inesperado

El experto en tecnología, Otto Oppenheimer, rememoró el día que hizo enojar a su amiga, la periodista Keylla Hernández, luego de hacer un chiste sobre ella personificándola como una gallina.

Fue en el más reciente episodio del podcast “Entre Nos” de Metro Puerto Rico que el comunicador recordó el momento que quedó capturado en televisión en vivo.

“Esa sección era grabada porque algunas secciones yo las hacía en vivo y otras las hacía grabadas en WAPA. Yo me iba de vacaciones y tenía que hacer un montón de secciones. Estoy en el estudio de WAPA y estoy grabando las secciones, y me doy cuenta que no tenía chiste para esa sección, pero me doy cuenta después que había empezado a grabar la sección. Ya yo estaba ´El producto hace esto, esto y esto´ y ahí digo ´Ay, mi madre, si yo no tengo chiste para esta sección´. Y me viene a la mente el veintiúnico chiste que me acordaba, que era el chiste del huevo y el avestruz”, comenzó narrando entre risas Oppenheimer.

Acto seguido, contó el chiste asegurando que la fenecida reportera “lo perdonó”.

“Resulta ser que esto era un señor que tenía una gallina que había puesto un huevo así de grande (hizo un gesto con las manos) de dos libras, entonces van a entrevistarlo los periodistas. (Los periodistas le preguntan al señor) ¿Cómo usted hizo para que la gallina tuviera ese huevo tan grande? Y (luego) entrevistan a la gallina y la gallina dice ´Oh, dos libras el huevo´ y (el periodista) le dice ´Pero señora gallina, cómo usted hizo eso´ y dice la gallina ´No, no, yo no lo puedo decir, secreto de estado´ y entonces le preguntan al gallo, esposo de la gallina ´Señor gallo, ¿usted qué va a hacer la próxima vez que la gallina ponga un huevo así de dos libras? Y (el gallo le) dice ´Matar al avestruz´“, dijo riéndose.

Oppenheimer resaltó que a Hernández no le gustó el chiste porque la gallina llevaba su nombre.

"Normando (Valentín) que está allí sentado (al lado de Keylla, en televisión en vivo) empieza ´Está bueno el chiste´, (por lo que) le metió un carpetazo a Normando y después, resulta que al otro día cuando llegué, me dio otro carpetazo", afirmó soltando una carcajada.

“Pero yo le pedí perdón, éramos hermanos”, agregó.

En el video, que se encuentra disponible en YouTube, la periodista aseveró que le había pedido al experto en tecnología que no utilizara su nombre para los chistes de su segmento. Asimismo, que no le había agradado que la gallina tuviera su nombre. Posteriormente, amenazó a Valentín por reírse.

“Te comportas tú también porque tú estás aquí y Otto no está, así que el que puede coger eres tú”, expresó Hernández.

La pregunta al comunicador surgió en medio de la entrevista para conocer si alguno de los chistes que ha hecho a lo largo de los años le ha causado problemas alguna vez.