¿Por qué Sinners se ha convertido en una auténtica sensación de taquilla?

Tras excelentes críticas y gran aceptación del público, la película de vampiros de Ryan Coogler “Sinners” ha tenido una gran victoria en taquilla.

The Hollywood Reporter califica a Sinners como una propuesta “que desafía las reglas” que “sigue desafiando todos los pronósticos”, ya que fue casi tan lucrativa en su segundo fin de semana en los cines estadounidenses como en el primero, recaudando 45 millones de dólares frente a los 48 millones de dólares de su estreno.

PUBLICIDAD

“Dicho de otro modo, Sinners presume de la menor caída en su segundo fin de semana para cualquier película que se estrene por encima de los 40 millones de dólares desde Avatar de 2009, y la menor de la historia para una película de terror con clasificación R”, afirma el artículo.

Mientras tanto, The Wrap predice que será “la película original de acción real más taquillera en Estados Unidos desde Gravity de Alfonso Cuarón en 2013”. Su total de taquilla mundial actual asciende a 161 millones de dólares (120 millones de libras), con un presupuesto de 90 millones de dólares (67 millones de libras), y probablemente le quede mucho camino por recorrer. Sinners es una ganadora, tan solo una semana después de que un artículo escéptico de Variety señalara que “la rentabilidad sigue siendo una incógnita”.

Al no ser una película genérica basada en la propiedad intelectual, el público sabe que descubrirá más en una segunda vista. Quizás esto no debería sorprender.

El director de Creed y de las películas de The Black Panther, Coogler es experto en tomar géneros familiares de Hollywood (drama deportivo, superproducción de superhéroes) y darles su sello distintivo, que a la vez complace al público. Pero esta vez ha ido un paso más allá de lo habitual. Con Michael B. Jordan como un par de gemelos que defienden su antro de vampiros, Sinners es una película de terror, pero también un musical de blues, un thriller de gánsteres y un drama de época profundamente documentado sobre Mississippi en la década de 1930. No se ciñe a las reglas de un género en particular.

Gracias también a algunos tráilers cuidadosamente vagos, los espectadores pueden descubrir la historia por sí mismos, un placer cada vez más escaso.

PUBLICIDAD

Esta cualidad poco convencional es una señal de la libertad que Coogler sintió al hacerla. Todas sus películas anteriores fueron adaptaciones de otros materiales —o de hechos reales, como en el caso de su debut, Fruitvale Station—, pero declaró a The Atlantic que con Sinners no quería usar la propiedad intelectual como “algo tras lo que esconderse”. Quería hacer la película más personal posible —una “carta de amor” a un tío fallecido de Mississippi— y eso significaba una película que no siguiera las convenciones.

La dificultad para identificar a qué género pertenecen es un factor clave. Como Coogler declaró a The Atlantic: “Quería que te sintieras como si estuvieras leyendo El misterio de Salem’s Lot mientras escuchas el mejor disco de blues y comes un tazón de gumbo picante”. Esa podría ser la razón, según sugieren las anécdotas, por la que mucha gente ya paga para ver Sinners más de una vez.