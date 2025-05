¿Por qué hoy es el Día de Star Wars?

Este 4 de mayo fanáticos de la saga de Star Wars celebran el universo creado por George Lucas.

Si te preguntas el por qué, aquí te contamos.

PUBLICIDAD

Un simple juego de palabras que se volvió tradición global: “May the Fourth be with you”, que suena muy similar a la icónica frase “May the Force be with you” (Que la fuerza te acompañe).

Aunque no es una fecha oficial de estreno de ninguna película de la saga, el 4 de mayo se ha convertido en el día perfecto para rendir tributo a los Jedi, los Sith, los droides y todo el legado galáctico que comenzó en 1977.

La frase se usó por primera vez en tono político en 1979, pero con el paso de los años, los fans la adoptaron como su propio día festivo.

Hace 14 años, específicamente en el 2011, la fecha empezó a tener más auge cuando en Canadá, donde se conmemoró y extendió por todo el mundo al punto que los creadores de Star Wars la han promovido hasta entonces.

Las celebraciones varían: algunos organizan maratones en casa, otros se disfrazan de sus personajes favoritos, y en muchas ciudades se hacen eventos temáticos, exhibiciones y hasta funciones especiales. Las tiendas también aprovechan para lanzar productos exclusivos o con descuento.

Este 2025, Disney y Lucasfilm han prometido algunas sorpresas, especialmente tras el reciente anuncio de nuevas producciones y series. Así que prepárate, porque la galaxia muy, muy lejana estará más cerca que nunca.