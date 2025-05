Maripily entrará esta noche a LCDLF All-Stars

La máxima ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos (LCDLF), Maripily Rivera, entrará este noche a la edición All-Stars, así lo confirmó Telemundo en sus plataformas digitales.

El huracán boricua había dicho en ocasiones anteriores que le gustaría participar en un “frizado” con el fin de confrontar algunos habitantes.

PUBLICIDAD

“A mi no me han dicho nada (la producción), pero eso es lo que dicen. Los exhorto a que no se pierdan hoy la gala desde el principio... Este huracán viene calientísimo hoy”, comentó la boricua en sus historia de Instagram.

“Yo sé que estaban esperando este momento, yo también”, agregó entre risas.

En redes sociales, se ha levantado la teoría de que el ingreso de la empresaria se dará luego de la sorpresiva salida de Lupillo Rivera. Algunos señalan que el cantante mexicano había colocado una cláusula en el contrato para que esto no sucediera mientras él estuviera en la casa-estudio. Ambos fueron rivales en la temporada pasada.

El llamado “Toro del Corrido” alegadamente salió del programa de telerrealidad “por una situación médica”.

“Por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar aquí en La Casa de los Famosos. Me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal... le pido disculpas a la producción… me encanta ganar, me encanta perder”, dijo artista entre lágrimas tras su salida.

LCDLF All-Stars se transmitirá este domingo a partir de las 7:00 p.m. por Punto 2.