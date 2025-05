Exponentes urbanos critican sonido en tarima de las Justas LAI 2025

Los exponentes urbanos puertorriqueños, ROA y Yan Block, criticaron el sonido de una de las tarimas de las Justas de Atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) 2025, que fueron celebradas este fin de semana en Mayagüez.

ROA se presentó en el escenario de "La Nueva 94 FM", que estuvo ubicada en la Calle de Diego de ese ayuntamiento.

Al finalizar su presentación el viernes y antes de bajarse de la tarima, el creador de éxitos como “Reina” y “PPC” expresó lo siguiente: “Oye, el año que viene yo voy a hacer mi propio evento. En verdad porque para que las Justas me trate así. Voy a hacer un evento bien hijo de puta. El año que viene voy a hacer un festival en Mayagüez, voy a guayar con las Justas”.

Ante ello, Yan Block salió en su defensa a través de las redes sociales.

“Yo sé que no es mi problema, pero sí faltaron y no me puedo quedar calla´o cuando veo una injusticia como la de ayer con @roa_pr", comenzó escribiendo el intérprete de “444″ y “Yo sé” en sus historias de Instagram.

Continuó: “Ya van dos eventos que veo que el sonido falla, la desorganización y el trato... Algo normal en el principio de cualquier artista, pero al nivel que estamos no vamo´ a permitir esa mierda.

Ya van pal de belt pack esbarata´u y estando en la misma posición que Roa entiendo la angustia que eso da como artista, queriendo dar lo mejo de uno pa´l público".

El cantante urbano además exhortó a los nuevo talentos a también exigir “lo que necesiten para dar un buen show como artistas establecidos que son”.

“RESPETEN A LA NUEVA”, concluyó.