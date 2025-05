La Divaza confesó la razón por la que no podrá estar presente en el velorio de su madre

Las redes sociales se llenaron de tristeza luego de que La Divaza, un reconocido influencer de Venezuela, comunicara el fallecimiento de su madre que en repetidas oportunidades estuvo presente en sus videos realizados para redes sociales. Además del fallecimiento, muchos han lamentado las razones por las que el influencer no estará en las exequias de su madre.

Le puede de interesar: Exreina de Colombia participó en ‘La Casa de los Famosos’ y no dejó de dar quejas del canal

PUBLICIDAD

Con profunda tristeza, el influencer compartió a través de sus redes sociales la dolorosa noticia del fallecimiento de su madre, quien a los 57 años libraba una valiente batalla contra el cáncer de mama. En sus historias de Instagram, conmovió a sus seguidores al comunicar la partida de su progenitora, ocurrida en la madrugada del 2 de mayo de 2025, justo un día después de su llegada a Caracas, Venezuela, procedente de Lisboa. Sus últimas palabras, según reveló, fueron un emotivo “te amo” dirigido a sus dos hijos.

Embargado por la pena, el influencer expresó su sentir con un nudo en la garganta, compartiendo entre lágrimas la difícil situación. Relató cómo una infección sobrevenida en los últimos días debilitó a su madre, quien finalmente no pudo resistir más su sufrimiento.

Conmovido, recordó el último abrazo que le dio en Portugal, donde fue a despedirse antes de que ella emprendiera su viaje final a Venezuela. Allí, su hermana se encargará de la cremación, el influencer no puede ingresar al país por problemas relacionados a su status migratorio:

“No sé qué decir, tengo un nudo en la garganta. Mi mami se fue al cielo, estos días le dio una infección y no pudo aguantar chama, estaba sufriendo mucho (...) Te amo mami, gracias por todo, solo me acuerdo del último abrazo que le di, fui a Portugal a despedirme porque ella quería irse a Venezuela, mi hermana la va a cremar allá. Ay, no chama, nunca me había pasado esto, qué horrible”, contó entre lagrimas.