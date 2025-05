Rosko Jaime arremete contra Tony Mojena, Miguel Morales y la producción de “Raymond y sus Amigos”

Rosko Jaime, actor y creador del personaje de “Shupi”, se desahogó sobre las vivencias que experimentó durante su participación en el programa “Raymond y sus Amigos”, del cual salió en 2023.

Fue en una entrevista con Fernan Vélez en su pódcast “Me toca hablar con Fernan Vélez” donde el actor señaló que no recibía crédito por múltiples trabajos que realizaba, como la creación de personajes y libretos para el programa. Asimismo, mencionó actitudes del productor Tony Mojena, indicando que, en ocasiones, le alzaba la voz e incluso lo amenazó con que no volvería a utilizar el personaje de “Shupi”, el cual popularizó en la comedia “Men & the City”.

Sin embargo, Jaime explicó que lo que provocó su salida fue una decisión de la producción sobre uno de los segmentos de comedia. Según relató, se determinó que en una escena aparecerían unos amigos de “Shupi”, pero estos llevaban un vestuario que podía resultar ofensivo para la comunidad LGBTQ+.

“La salida fue porque, cuando hacíamos Men & the City, cuando venían amigos de los personajes, se vestían igual y hacían las mismas cosas que ellos, como si fueran la misma persona... Así fue como me dijeron que sería esto. Miguel (Morales) me dijo: ‘Van a salir vestidos igual que tú’. Cuando vi que estas personas hicieron su trabajo en lo actoral, pero llevaban camisas cortas (señala el área arriba del abdomen) y atuendos que ridiculizaban… Nosotros estuvimos ocho años construyendo un personaje homosexual que, finalmente, era parte del grupo, que no estaba en el clóset, que no era objeto de burlas, cuya personalidad no se definía únicamente por su orientación, sino por sus acciones. Y entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Estás desviando el concepto o tratando de hacerme daño”, expresó en la entrevista.

Jaime indicó que el segmento de comedia salió al aire, pero que él desconocía que los personajes tendrían ese tipo de vestimenta. Además, señaló que en ese episodio se burlaron de “Shupi”, lo que lo hizo sentir humillado.

Tiempo después, solicitó a la producción dos semanas para visitar a su hermano en Estados Unidos, debido a que este se encontraba enfrentando un cáncer. Sin embargo, Jaime alegó que, por esta acción, fue suspendido por dos meses.

Jaime es el creador del personaje que surgió desde los inicios del segmento de comedia “Men & the City”, el cual debutó en 2015 dentro del programa Raymond y sus Amigos. Finalmente, en 2023, el actor salió del elenco.

Mira la entrevista completa: