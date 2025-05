“Fui basura”: Las fuertes declaraciones en las que Molusco admite haber sido infiel

El locutor y comunicador Jorge Pabón, mejor conocido como “Molusco”, tomó unos minutos de su pódcast para reaccionar a las declaraciones de su exesposa, Claudia Morales, quien lo señaló de haberle sido “desleal”.

En sus expresiones, el locutor admitió los hechos que le adjudicó su expareja. Sin embargo, fue más allá y reconoció haber sido una “basura” en múltiples ocasiones con la persona con la que compartió más de una década de relación.

“Yo fui basura muchas veces. El hecho de ser infiel te convierte en una porquería y tienes que vivir con eso todo el tiempo. Porque, aunque la víctima es otra persona, de cualquier forma uno se siente mal, porque dañaste, y yo dañé, y eso no te hace sentir bien. Empecé con el ‘perdón tour’, empecé a tratar de ser mejor persona, comencé a buscar ayuda para dejar de ser el tipo que ella describe”, expresó Molusco en su pódcast en YouTube.

Asimismo, aseguró que no siente rencor por las expresiones de Morales y que tuvo la ilusión de rehacer su vida junto a la madre de sus hijos, Ocean y Paula Pabón Morales.

“La madre de mis hijos es una persona a la que siempre voy a adorar, toda la vida, y ella lo sabe. Porque si no la quisiera y no la adorara, no hubiésemos tratado de hacer nuestra vida juntos. Yo tenía mucha ilusión de seguir. Ella sabe que siempre va a contar conmigo, no tengo ningún tipo de rencor por ese escrito. Si eso la va a ayudar a sanar, ahí está, no importa. Que los medios hagan su trabajo”, añadió.

A través de su pódcast, Molusco afirmó que las acusaciones de su exesposa son ciertas y admitió que le fue infiel, tal como ella indica en su escrito.

“Es un escrito que, cuando lo leí, describe claramente el tipo de persona que fui durante muchos años de mi vida cuando estaba casado. Sin duda, muchas de las cosas que describe son ciertas. No puedo pararme frente a una cámara y decir que ella miente ni defenderme de algo en lo que tiene mucha razón. Respeto a mis hijos y no voy a entrar en dinámicas que los afecten”, expresó Molusco.

“Yo le fallé a la mamá de mis hijos, fui infiel”, afirmó el locutor.

Asimismo, explicó que, tras su divorcio de Morales, comenzó a cambiar y emprendió lo que denominó el “perdón tour”, en el que pidió disculpas a varias figuras del ámbito público.

“Ella le escribe al Jorge Pabón de antes del divorcio [...] Yo necesitaba empezar a limpiar y a ser mejor persona”, manifestó. “Muchas veces fui basura. Al ser infiel, te conviertes en una porquería y debes vivir con eso. Aunque la víctima es otra persona, uno se siente terrible”, añadió.

En sus declaraciones, el locutor admitió que se arrepiente de haber expuesto su vida privada al público, lo que ha llevado a sus allegados a ser juzgados por la ciudadanía.

“Uno de los errores más grandes que he cometido es hacer pública mi vida privada”, expresó.

Sobre el escrito de su exesposa, aseguró que no siente ningún tipo de rencor.

“A la mamá de mis hijos, puede contar conmigo siempre. No siento ningún tipo de rencor”, dijo.

Claudia Morales habla sobre su separación de Molusco: “Él me fue desleal”

En una publicación realizada el jueves por la tarde, Morales confirmó que nuevamente está separada de Pabón. Sin embargo, fue más allá al acusarlo de infidelidad y de poner su “fama” por encima de su familia.

“Aunque él se burle de las personas que revelan verdades después de años, creo que nunca es tarde para decir que él me fue desleal, que ese pecado nunca fue mío, que el dolor de la traición no se borra fácilmente y a veces dura mucho más de lo que uno quisiera”, escribió.

Morales contó que había decidido reconciliarse el año pasado, pero que terminó sintiéndose manipulada.

“Yo aposté una vez más por el amor, el que lucha hasta el final, el que quiere sostener hasta sanar, el que escoge la unión familiar. Pero, muy dentro de mí, sentí rápidamente que para él [Molusco] lo más importante no era sostenernos, sino sostener su imagen, y pronto comenzó a dejarme sola nuevamente”, agregó.

Los rumores sobre la separación comenzaron después de que medios de farándula reportaran que la entrevista publicada hace unos meses, en la que Molusco entrevistaba a su exesposa, ya no estaba disponible.

Posteriormente, Molusco confirmó, al ser abordado por Sylvia Hernández, que la relación había terminado nuevamente.

Reconciliación revelada a principios de año

El 1.º de enero, cuando comenzaba el año, Jorge Pabón publicó varias fotografías mostrando que su familia estaba nuevamente unida.

El 4 de diciembre de 2023, Pabón confirmó que había finalizado los trámites de su divorcio con Morales. También aseguró que el proceso de separación fue “complicado” y expresó su deseo de mantener una comunicación cordial por el bienestar de sus hijos.

“Hoy ya es oficial. Lo digo públicamente [...] Lo veo como un fracaso en mi vida, porque los divorcios son dolorosos, pero se ha llevado de una manera tan saludable que no he sentido lo que me habían dicho que iba a sentir”, manifestó en aquel momento.

En agosto de 2024, Pabón puso fin a su relación con la exponente del género urbano Janielys Maldonado, mejor conocida como “Elysanji”. Ambos habían confirmado que estaban juntos en febrero de ese mismo año.

“Pues sí, estoy solo. Honestamente, estoy solo. Ely y yo ya no estamos juntos. Súper bien, no pasó absolutamente nada. Empezamos a salir, la pasamos muy bien. Es una gran mujer, un gran ser humano. Decidimos quedarnos como amigos”, dijo en aquella ocasión.