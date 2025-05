Adriana Filomeno le tira a estudiantes de comunicación que no llegaron a la TV como ella

La creadora de contenido y maquillista profesional, Adriana Filomeno, respondió a los comentarios que han surgido tras anunciar que se unió al equipo del programa “Viva la tarde” como presentadora y colaborada.

Fue a través de la red social X (antes Twitter) que la influencer se expresó al respecto; sin embargo, horas más tarde, borró las publicaciones.

“Que tu hayas estudiado comunicaciones no te asegura un puesto en este ambiente de las comunicaciones. Puedes tener 15 años de estudios pero si no tienes la personalidad ni la chispa pa estar en TV de nada te vale ese diploma. El que la tiene, simplemente la tiene (sic.)”, leía la publicación.

Continuaba: “Para hacer lo que yo hago en TV no hay que estudiar, tienes que darte a conocer. Lo que hago es sin prompter IMRPOVISAO. Si estudiaste comunicaciones y no haz hecho NADA con ese bachillerato cuando hay redes sociales accesibles para TODOS ya es tu problema (sic.)”.

Mensaje Adriana Filomeno Captura pantalla

“Ahora, si yo fuese PERIODISTA, eso si hay que estudiarlo y yo estoy clara que jamas hare eso cuando hay profesionales que se prepararon para eso. No sean moldios, las redes yo las aproveche para asegurar mi futuro no porque la pauta “me deja cosas gratis” Yo TRABAJE pa esto. He leído a muchos chamaquitos encojonaos por la firma de WAPA conmigo que lo mas probable no saben como se menea esta industria. Ya el problema es tuyo q quieres salir en TV con estudios pero eres un saco e’ sal. La personalidad no se estudia lamentablemente naces con eso (sic.)“, añadía.

La influencer estará realizando reportajes, presentaciones especiales y entrevistas para “Viva la tarde”

Adriana Filomeno formó parte de la segunda temporada del reality show Super Chef Celebrities. Luego de tres meses en la competencia, quedó eliminada.

La creadora de contenido cuenta con un bachillerato en educación elemental.

Se ha destacado como una de las TikTok stars más populares del momento, acumulando más de 1.9 millones de seguidores en su cuenta oficial.

Su contenido combina tutoriales de maquillaje, videos de comedia y lip syncs, entre otros.