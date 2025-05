Molusco confirma que volvió a separarse de Claudia Morales

El locutor y comunicador Jorge Pabón, conocido como “El Molusco”, confirmó que volvió a separarse de Claudia Morales, con quien había retomado su relación tras haberse divorciado en el año 2023.

Molusco fue sorprendido por la pregunta que le realizó la periodista Sylvia Hernández durante una entrevista en su canal de YouTube.

“Es algo para lo que no me preparé, no sabía que me ibas a hacer esa pregunta. No obstante, yo no dejo de ser parte de la farándula del país, y cuando salió eso ayer, lo vi, mucha gente me ha escrito. Yo no voy a profundizar en el asunto. No quiero entrar en detalles sobre mi vida sentimental”, comenzó diciendo Molusco.

Al ser cuestionado por Hernández sobre si en estos momentos está soltero, Molusco respondió: “En resumidas cuentas, sí”.

Del mismo modo, negó que la separación se haya dado por la intervención de terceras personas.

Los rumores sobre una nueva separación comenzaron luego de que en el programa Día a Día se reportara que Molusco borró la entrevista que le realizó a su expareja tras anunciar, a principios de este año, que habían retomado su relación.

El pasado mes de marzo, el locutor también había publicado una fotografía donde mostraba la sortija que le regaló a Morales y anunciaba que se casarían nuevamente este año. Sin embargo, esta publicación ya no se encuentra en sus redes sociales.

“¿Ah, no sabían? Sí, yo comprometí a Clau el 24 de diciembre [de 2024], en Nochebuena. Lo que pasa es que yo nunca lo dije porque sé mantener secretos. La gente piensa que esa sortija es de ella, pero no. Yo le regalé esa sortija el 24 de diciembre y la comprometí”, expresó Molusco.

Reconciliación revelada a principios de año

Fue el 1.º de enero, justo cuando comenzaba el año, que Jorge Pabón publicó varias fotografías donde mostraba que su familia estaba unida nuevamente.

El 4 de diciembre de 2023, Pabón confirmó que había finalizado los trámites de su divorcio con Morales. Igualmente, aseguró que el proceso de separación fue “complicado” y señaló que deseaba mantener una comunicación cordial por el bien de sus hijos.

“Ya se vio en el día de hoy. Oficialmente lo digo públicamente [...] Yo lo veo como un fracaso en mi vida porque los divorcios son dolorosos, pero se ha llevado de una manera tan saludable que no he sentido lo que me habían dicho que iba a sentir”, expresó en aquel momento.

En agosto de 2024, Pabón puso fin a su relación con la exponente del género urbano Janielys Maldonado, mejor conocida como “Elysanji”. Ambos habían confirmado que estaban juntos en febrero de ese mismo año.

“Pues sí, estoy solo. Porque, honestamente, estoy solo. Ely y yo ya no estamos juntos. Súper cool, no pasó absolutamente nada. Empezamos a salir, la pasamos muy bien. Es una gran mujer, gran ser humano. Decidimos quedarnos como panas”, dijo aquella vez.

Pabón se destaca por su canal de YouTube, Molusco TV, donde ha logrado obtener millones de seguidores.