“Lo senté y le dije”: Burbu cuenta cómo le dijo a su hijo que fue víctima de fotomontaje

La animadora y locutora Angelique Burgos, conocida como “La Burbu”, denunció esta semana que fue víctima de un fotomontaje.

En entrevista con el programa Lo Sé Todo (WAPA TV), Burgos aseguró que esta no es la primera vez que alteran una foto de ella.

“La gente se presta para tanto cosa, me da tanta pena. Esto a mi no me importa realmente, pero ya en esta etapa de mi vida, porque esto ya lo han hecho antes, pero yo tengo un niño de 13 años...”, explicó.

Según dijo la animadora, fue un amigo quien la alertó sobre las falsas imágenes. “Le dije envíame la foto para ver cuál es. Me estuvo bien raro, porque yo no me tomo fotos desnuda. Cuando me la envía, le envié la original. La maldad de la gente... a donde llega”, indicó.

Además, la animadora contó cómo le dijo a su familia que no era una foto real.

“En ese preciso momento llega mi esposo con Sahil. Los siento y les explico todo. Él [Sahil] lo sintió, está en una edad difícil, los amiguitos y demás... Lo senté y le dije ‘esto no es verdad, lo vas a ver por ahí, pero esta es la original”, añadió.

Burgos expresó esta semana que una foto que había publicado anteriormente fue alterada, para que pareciera que estaba desnuda.

Sin embargo, se trata de un montaje con el programa “Photoshop”.

“Mis amores, hay una foto rondando mía y que desnuda…no es real. Esta foto que yo les voy a mostrar a continuación es la foto que está rondando por ahí, le quitaron el top, hasta el paño de la cabeza y todo, pero es esa misma foto exacta, photoshop, así que esas no son mis tetas. Sorry”, expresó en una historia de Instagram.

La animadora publicó la fotografía original donde aparece acostada en traje de baño junto a su mascota.

Sin embargo, en la foto alterada se le descubrió el busto, algo que tomó con humor y expresó: “esas no son mis tetas”.