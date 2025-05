Karol G sobre su relación con Anuel: “Fue muy tóxico salir de ahí”

La cantante colombiana Karol G estrenó la noche del miércoles su nuevo documental de Netflix titulado “Mañana fue muy bonito” en el Museo de Arte Moderno de su natal Medellín, Colombia.

En el lanzamiento del audiovisual, un grupo de fans pudo ver en exclusiva la historia de superación de la paisa, que va desde sus comienzos hasta ahora que es una de las artistas número uno a nivel mundial.

Al momento, no se conocen muchos detalles del guión. Sin embargo, algo que sí salió a la luz pública y se encuentra viralizado en las redes sociales son las expresiones de la mujer de 34 años hablando sobre su relación con el trapero puertorriqueño, Anuel AA.

Carolina Giraldo Navarro, su nombre de pila, catalogó como un “infierno” y una “pesadilla” sus intentos de salir de esa relación a la que llamó “tóxica”.

“Mi relación pasada fue muy pesada. Fue muy tóxico salir de ahí. Yo me despertaba y sentía que como queme iba a morir. Yo me sentía que como persona no tenía un valor. No podía ver el éxito. No podía ver la grandeza”, expresó Karol.

Continuó: “Yo sí sentía que era algo de lo que no iba a poder salir. Que no iba a ser capaz de salir. Cuando lo que uno está haciendo todo el tiempo es sufriendo. Uno sufriendo, sufriendo, sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir. Y era una fucking pesadilla, fue un infierno.

Lo bonito que dejó de todo fue que por medio de mis canciones tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben expresar lo que sienten".

Al momento, el boricua no ha emitido expresiones al respecto.

La expareja se conoció en 2018 durante la grabación del video de “Culpables”, poco después de que Anuel saliera de prisión. A partir de ahí, comenzaron una relación. Ya para 2019 se comprometieron, no obstante, en 2021 rompieron su noviazgo.

“Mañana Fue Muy Bonito” estrenará oficialmente por el gigante de streaming el 8 de mayo.