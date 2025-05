Karol G se sinceró con sus fans en el lanzamiento del documental ‘Mañana fue muy bonito’ y aclaró si hay embarazo

Karol G es una de las artistas colombianas más influyentes en la música urbana, contando con éxitos como ‘Mañana será bonito’, ‘Mi ex tenía razón’, ‘Amargura’, logrando internacionalizar su carrera y ganándose el cariño del público en cada una de sus apariciones.

Durante la noche del 30 de abril se dio el gran lanzamiento del nuevo documental de Karol G en Netflix ‘Mañana fue muy bonito’, inspirado, por supuesto, en su vida.

Desde las primeras horas del día, la paisa se dejó ver bastante emocionado y preparándose para este anhelado momento. Horas más tarde, Karol G llegó al Museo de Arte Moderno luciendo un vestido negro con algunos detalles que hacían lucir aún más su figura.

En medio de la emoción ante varios de sus seguidores, quienes llegaron para ver el gran lanzamiento y por supuesto, ver a ‘La bichota’ en tarima, donde de paso se tomó el tiempo para aclarar varios rumores que la vinculan a ella y a su pareja, Feid, aconsejando a sus fans para que se concentren en sus metas y sueños:

“La verdad quiero decir que me siento demasiado bendecida, me siento demasiado especial. Me siento muy afortunada, me desperté hoy por la mañana diciendo yo crecí viendo documentales de un montón de personas que me inspiraron a hacer muchas cosas en mi vida y hoy resulta que hay un documental de mi vida, que va a inspirar la vida muchas personas.

Solamente quiero, de verdad, el mensaje más especial de todo lo que ustedes van a ver es me siento de verdad en mi casa y me gustaría que la gente creyera en sí misma como creen en las cosas que ven en las redes sociales, como creen en las cosas que dicen las otras personas, que creen en todo lo que es mentira en el mundo. Crean en ustedes que es la única verdad, lo que ustedes sienten, lo que ustedes quieren, lo que ustedes anhelan. Háganle para delante, igual al final del día la vida es una y si nos va a coger trabajando, que nos coja trabajando en lo que nos gusta“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Karol G, en medio de su aparición en Medellín.