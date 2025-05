Joy Huerta rompe en llanto tras recibir su primera nominación al Tony: “Esto es por México”

Joy Huerta, conocida por su trabajo en el dúo Jesse & Joy, ha marcado un hito en su carrera al convertirse en la primera compositora y letrista mexicana nominada al premio Tony en la categoría de Best Original Score (Mejor Música Original) por su trabajo en Real Women Have Curves: The Musical. La cantautora estará presente el próximo 8 de junio en la gala en Nueva York, visiblemente emocionada por lo que considera un momento histórico no sólo para ella, sino para toda la comunidad latina.

“Recibí la nominación con los brazos abiertos, aún no lo puedo creer”, confesó en entrevista. “He entregado lo mejor de mí en cada nota, en cada letra. Me emociona pensar que esto abre una puerta bien grande para que mucho talento mexicano y latino tenga presencia en escenarios como Broadway”.

Joy Huerta rompe en llanto al recibir su primera nominación al Tony: "Estoy en shock"

Una historia que trasciende fronteras

La obra, basada en la pieza original Real Women Have Curves escrita por Josefina López, aborda la vida de mujeres inmigrantes que trabajan en una fábrica en Estados Unidos.

“No estamos contando sólo una historia de inmigración, sino de vida. Cada personaje tiene su voz y su humanidad”, explicó Joy. “Aunque el miedo está presente, como el temor a las redadas, no dejamos de vivir ni de aportar lo mejor de nosotros. Lo hacemos con humor, resiliencia y amor”.

Lo que más le emociona, dijo, es haber logrado crear un lenguaje musical que da identidad a cada personaje: “Buscamos el sonido de la madre, de la hija que nació en Estados Unidos, de la que migró joven, de las mujeres en comunidad. Cada una tiene su esencia”.

El valor de representar y resistir

“Es muy curioso que cuando más quieren borrar nuestra historia, nuestra existencia, más fuerte nos hacemos presentes”, expresó. Joy considera esta nominación no sólo como un triunfo artístico, sino como una declaración de resistencia y representación. “Tenemos una historia bonita que contar y merecíamos ya una plataforma de este tamaño para hacerlo”.

Maternidad, música y sororidad

La creación del musical se dio mientras Joy también ejercía su maternidad. “Fue un reto compaginar las giras con mi rol como mamá. Mi esposa fue fundamental. Ella sabía el canal y la hora exacta de las nominaciones. Nuestra hija nos preguntó si me darían un trofeo, y se me hizo un nudo en la garganta”.

Entre risas y lágrimas, la artista recordó cómo esta aventura comenzó cuando su hija era apenas una bebé. “Ahora ella ve los pósters del musical y dice: ‘es tu obra’. Eso no tiene precio”.

Joy Huerta compartió su emoción tras la nominación a los Tony (Foto: Cortesía)

Un reconocimiento que se siente como un premio

“Lloré, lo primero que hice fue llorar. Luego me marcó Jessy y lloré más. Todo lo acumulado en estos años salió de golpe. Como cuando terminas un maratón y al soltar, te cae el cansancio y la emoción”, confesó.

“Yo ya me siento ganadora. Me siento coronada. Este logro se lo dedico a México, porque esto no es mío: es de todas y todos. En tiempos tan oscuros, qué bonito es representar al país de esta manera”.