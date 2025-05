Así fue la reacción de Feid al preguntarle sobre el supuesto embarazo de Karol G, ¿lo negó?

El miércoles 30 de abril, Medellín se volvió a pintar de rosa gracias a Karol G, que en compañía de Netflix llegó a su ciudad para la premier del documental “Mañana fue bonito”. Días antes, la artista anunció la llegada de este especial proyecto para el próximo 8 de mayo en la famosa plataforma de streaming, mientras que en la premier tuvo como invitados a sus fans, familiares y amigos. Además de medios, entre ellos Publimetro hizo presencia.

Horas antes de llegar luciendo un elegante vestido negro del diseñador colombiano Andrés Pajón, la artista expresó su emoción por este gran paso a través de un mensaje en sus redes sociales. Entre las celebridades que estuvieron presentes, se encontraba Laura Tobón como host, también estuvieron Ryan Castro, Daiky Gamboa, Lenny Tavárez, Maleja Restrepo, Alejandra Azcarate y Dalmata.

PUBLICIDAD

¿Cuál fue la reacción de Feid sobre el supuesto embarazo de Karol G?

La premier también fue el momento indicado para desmentir el supuesto embarazo de La Bichota, quien lució su esbelta figura. Por su parte, Feid tampoco se salvó de los comentarios del embarazo, pues durante una entrevista, una corresponsal se disculpó primero y le preguntó directamente por el embarazo.

Feid respondió contundentemente que no y le dijo a la periodista que “No le tocaran ese vals” para después irse del lugar. Cabe resaltar que, momentos antes, confesó que la inspiración de sus canciones era Karol G y que se encontraba profundamente enamorado.

¿Por qué Feid no estuvo presente en la premier del documental de Karol G?

El cantante paisa que se encuentra en uno de sus mejores momentos, no hizo presencia en la premier de su pareja, debido a que estaba en los prestigiosos premios ASCAP. Estos son otorgados por la American Society of Composers, Authors and Publishers, con el fin de celebrar los logros de compositores, letristas y editores musicales en diversos géneros.

Estas distinciones reconocen la excelencia en la composición de canciones pop, latina, rhythm & soul, country, cristiana y también en la música para cine, televisión y videojuegos. Ferxxo obtuvo el premio al compositor/artista del año por segundo año consecutivo, mientras que Karol G a pesar de estar ausente, ganó el premio a canción latina del año por el tema QLONA junto a Peso Pluma.