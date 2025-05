¡Adiós a la ‘perfección’! ExMiss Universo exhibe su celulitis en bikini y comparte un impactante mensaje sobre el amor propio

El concurso de Miss Universo está en proceso de cambio para aumentar la participación de más mujeres, con el objetivo de evolucionar hacia una competencia más inclusiva.

Sin embargo, durante este proceso de cambio, la controversia ha persistido en relación a los estereotipos que se presentan como adecuados y que llevan a que innumerables mujeres intenten ajustarse a criterios de belleza poco realistas.

Es por ello que observar a una mujer que ha sido nombrada Miss Universo, como la mexicana Ximena Navarrete, quien se unió al grupo de triunfadoras en 2010, utilizó sus plataformas en redes sociales para difundir un mensaje impactante que enaltece la belleza de los cuerpos reales. Al presumir su tercer embarazo, ha brindado consuelo emocional a miles de mujeres que, en su afán de alcanzar la perfección, acaban dañando su salud mental y física.

Ximena Navarrete presume su celulitis en bikini negro

Ximena Navarrete publicó algo en sus redes sociales mostrando su pancita de embarazo, de su tercer hijo con su esposo, Juan Carlos Valladares. Desde la playa, compartió un mensaje impactante de amor propio.

La antigua Miss Universo mostró su baby bump luciendo un bikini negro y una gorra, mientras gozaba del ambiente playero. Asimismo, presentó su cuerpo tal cual es, sin ediciones, completamente al natural, durante este periodo en el que espera convertirse en madre por tercera vez.

Ximena Navarrete comparte poderoso mensaje de amor propio

En una publicación realizada por la antigua Miss Universo de México, compartió un mensaje que se transformó en un consuelo para aquellos que experimentan inseguridad acerca de su apariencia, ofreciendo una profunda reflexión sobre los estándares de belleza que las mujeres, en muchos casos, sienten la presión de cumplir.

​​”Honestamente, estando embarazada no me siento tan cómoda usando bikini y casi siempre me pongo trajes de baño completos…. Claramente, comparto una foto que me hace sentir cómoda con como me veo, pero todo es cuestión de ángulos, hay otros que no me favorecen tanto”, comenzó escribiendo Ximena Navarrete.

Posteriormente, resaltó los cambios que una mujer experimenta durante el embarazo y afirmó que convertirse en madre es una de las vivencias que más ha valorado:

“La piel cambia, todo está desacomodado, enorme, gigante, estirado y es normal. Todo regresa! O al menos se hace el esfuerzo de que todo regrese a su mejor versión. Gracias Dios y gracias cuerpo por permitirme dar vida a mis bebés y me pongo el bikini porque estar así por dar vida a mis niños es lo que siempre pedí a Dios”.

Además, Ximena Navarrete compartió que tiene celulitis al exhibir su cuerpo en un bikini negro, incluyendo un mensaje donde describía las transformaciones que ha experimentado durante su tercer embarazo. Este mensaje impulsa una reflexión significativa sobre el amor propio y un estilo de vida saludable para quienes la siguen.

“Si amigas también me sale celulitis extra estando embarazada, también tengo el cuerpo enorme en todos sus sentidos y ni modo después a ponernos las pilas para estar sanas y fuertes para dar lo mejor por ellos”.