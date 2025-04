Yeferson Cossio no bajó de “cabeza de mondongo” a Yina Calderón por su nuevo corte de pelo

Aunque no ha logrado quitarle la primera posición del rating a ‘Yo me llamo’ de Caracol, la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ ha dejado varios momentos que se han ido viral en las redes sociales, uno de ellos el inesperado cambio de look de Yina Calderón. Ante esta situación, muchos internautas decidieron comparar a Yina con Yeferson Cossio, tomó una radical decisión para frenar las burlas.

Desde el inicio de la competencia, los televidentes de ‘Nuestra Tele’ tenían una gran expectativa por lo que sería la lucha de egos entre Yina y Melissa Gate; enfrentamientos que si bien se presentaron fueron bajando su nivel de explosión con el paso de los capítulos, y no es de más, ya que ambas han tenido que convivir durante más de tres meses.

Es tal la cercanía que se está planteando entre estas dos celebridades que recientemente Calderón le pidió a Melissa que le cambiara por completo el aspecto de su cabellera, algo que Melissa hizo sin pensarlo dos veces y con el profesionalismo necesario, ya que, cabe acotar que Gate está cobrando $50.000 pesos por cada corte o peluqueada.

Fue tal lo radical del nuevo aspecto de Yina, que en internet la empezaron a comparar con Yeferson Cossio, algo por lo que él también influenciador decidió llamar a su barbero de confianza para que también le cortara la cabellera. “Me corté el cabello porque me dijeron que me parecía a la cabeza de mondongo. (:..) Casi me calveo, la chimba, lo que sea menos eso, tienen que respetar”, expresó Cossio en un jocoso video.

“Por lo menos Yina camina mejor”, “Yina por lo menos tiene buen corazón”, “Yina revivió a Cossio con ese corte de cabello”, “Un caballero nunca dice nada de una mujer por bien o mal que le caiga”, y “Yeferson te pasaste y lo sabes ”, fueron algunas de las reacciones por el nuevo peinado de ‘Yefito’.