Sebastián Villalobos denuncia ‘bullying’ en redes sociales por el nombre que llevará su primera hija

El creador de contenido colombiano Sebastián Villalobos denunció en las redes sociales burlas y bullying de varios cibernautas luego de revelar el nombre que llevará su primera hija junto a Camila Santamaría.

“Sebas”, conocido por participar en realities de Telemundo como la segunda temporada de “Top Chef VIP”, ganada por Alana Lliteras, quien fue su pareja por un tiempo, y la segunda temporada de “Los 50″, sostuvo en sus cuentas sociales que: "Me parece que tenemos que empezar a normalizar tomar decisiones“.

Esto fue lo que dijo Sebas Villalobos:

“Gracias a todos los que con su opinión me han mostrado su preocupación “por el bullying que recibirá mi hija por su nombre” en realidad, pueden estar tranquilos... desde casa

intentaremos forjar su carácter para que ni su nombre, ni cualquier cosa en ella sea un motivo para dejarse avergonzar por quienes tienen una opinión o gusto diferente.

Me parece que tenemos que empezar a normalizar tomar decisiones sin pensar en que sea del agrado de terceros. A nosotros nos gusta y eso es lo que realmente importa aquí.

Cami y yo pensamos en todo esto a la hora de tomar la decisión y nos encargaremos de transmitirle desde el corazón por qué decidimos darle ese nombre, esperando que ella también se enamore de él como nosotros lo hicimos.

Y si no, cuando tenga 18 años que se lo cambie y se ponga el que ella quiera. Por ahora y hasta entonces, ISLA VILLALOBOS SANTAMARÍA" (sic.), comentó “Sebas” en una historia de Instagram.

¿Cómo se llamará la primera hija de Sebastián Villalobos y Camila Santamaría?

Guaynaa brinda detalles de la salud de Lele Pons tras sufrir dos caídas en su ‘Gender reveal’

El exponente urbano puertorriqueño Guaynaa aseguró que su esposa, la creadora de contenido y cantante Lele Pons, se encuentra en buen estado de salud tras sufrir una caída en medio de la revelación de género de su hija la semana pasada.

A través de una entrevista con el programa En Casa con Telemundo, el puertorriqueño afirmó que la venezolana está bien y añadió que no se suponía que ella estuviera en el lugar al momento de la caída. Del mismo modo, indicó que lo que más ha afectado a la creadora de contenido son los comentarios de odio que ha recibido.

“Se supone que ella no estuviera en ese lugar. El plan era que ella estuviera con DJ Khaled afuera de la caja para que no le cayera la pintura, pero tanta emoción y tanto deseo por saber el sexo que se nos pasó. Pero dentro de todo lo que cabe a la caída, ella está bien físicamente, ya se revisó, la bebé está bien… A ella le afectó la ola de hate, porque la gente cuando despotrica odio, despotrica fuerte, pero tiene un equipo que la apoya mucho y mucha gente que la quiere”, expresó.

Sin embargo, aseguró que dejarán a un lado los comentarios de odio y continuarán con sus vidas.

“Al final, los que comentan hate dejan ese comentario, ese odio, y siguen caminando con su vida normal. Así que lo más que puede hacer uno es seguir con su vida normal igual que cualquier otro”, dijo el artista.

La influencer venezolana sufrió una caída durante la revelación de género de su bebé el pasado fin de semana.

El 25 de abril se llevó a cabo la fiesta de revelación del sexo del bebé de Lele Pons y Guaynaa. Rodeados de otras celebridades, la pareja recibió la noticia de que tendrán una hija. No obstante, en medio de la revelación, la influencer se cayó dos veces, lo que encendió las alarmas en redes sociales.

“Esa mujer no está lista para ser madre”, “La peor idea de revelación que he visto”, “Tan peligrosas que son esas caídas estando embarazada”, “Me dio cólera que su esposo se va corriendo a celebrar con cualquiera menos con Lele”, “Su reflejo de levantarse rápido para no pasar el oso me da estrés” y “No entiendo cómo a nadie se le ocurrió que tacones, más líquido, más mujer embarazada era mala idea” son algunos de los comentarios que surgieron al respecto.