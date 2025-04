¡Nadie lo vio venir! Elysanij volvió con su ex

Bueno corillo, como les gusta el bochincheeee. Están aquí pa saber quién rayos es ese ex de Elysanij. Como si no los conociera, legión de chismos@s. Recuerden que zumbo columna nueva 2 veces al mes aquí en Metro. Siempre exclusivas (no como la doñita rellenín y paquetín del otro periódico que no se cómo no se ha retirao) y ustedes se enteran, obvio #PrimeroConElNalgo en Metro.

Definitivamente a Elysanij le gusta la lengua (mechada), lo está demostrando con los amores, al menos eso pienso.

¿Les dije ya que se suscriban a mi Youtube El Nalgorazzi, que le den like, a la campanita, share y comentar pa que vean mi podcast de entrevistas? ¿No? Pues ya mismo se los digo.

El pasado 2 de diciembre, aquí en esta misma columna, les bochinché que mi BFF, la cantautora de un vozarrón brutal, Janielys Maldonado, conocida como Elysanij, tenía un nuevo amor, luego de su fracasadísima y nefasta relación anterior. Se lo tenía callaíto. Era un tal Ryan, boricua que vivía en la Florida, Estados Unidos. Les mostré varias fotos juntitos, embracetaos y de lo más enchulaos. Pues sepan ustedes que esa relación is finished, its over, se acabó lo que se daba. Me aseguran fue por el factor distancia y que lo dejó por mensaje de texto, aunque de esto no tengo pruebas. Amor de lejos…

Perooooooo…. Me llega nueva info de Ely, con evidencia y todo. Jartito de detalles y les voy a contar.

¡Elysanij VOLVIÓ CON SU EX!

Pero no se asusten, no es con el que están pensando (gracias al mismísimo Dios). Es con un viejo y verdadero amor, un reencuentro 11 años después. Así como lo leen (ella tenía 18 años y él 29). Y ya tienen hasta la bendición de la mamá de Elysanij, que dice en sus redes que ese “comeback” tiene un “propósito”.

Su príncipe se llama Hamiel (sé que harán como yo, ir corriendo a su perfil pa averiguar pero su cuenta es privada, no se lamban), tiene 40 años (ella tiene 29, vaya Ely, toda una cougar, lo sé todo), es de Guaynabo (amor de cerca) y ha estado en la milicia. No les diré mas detalles personales, me los reservo por ahora. Me cuentan que fueron jevitos en el 2014, antes que Elysanij se diera a conocer en la música, desde entonces han mantenido comunicación, se han visto, han jangueao y todo cool hasta que se reencontraron full en febrero de este año (oops, Ryan duró bieeen poquito). La cosa va tan en serio que hasta conviven y tó, según me aseguran. Ely se siente tan cómoda que hasta graba videítos en la casa de él. Vean el screenshot tocando piano. El vídeo está en su Insta. Y hay más fotos de Ely en la casa de él, en la cuenta personal de ella. El hombre está “hasta el soco´ el medio”, que hasta publicó, no una ni dos, sino 10 suculentas fotos con ella, pa anunciarle al mundo que volvió con el amor de su vida, con “la verdadera bb”, como le llamó en sus redes. Todavía Ely no ha publicao na con él, ella siempre se cuida en eso (pa que yo siga sufriendo moldío) pero como #ElAmorEsExtrañoYDescontrolado ya mismo sube alguito, pa darme contenido. Fíjense, a diferencia del ex Ryan, que tenía los dichosos perridientes (al igual que Ely), este (Hamiel) los tiene naturales, a fuerza de braces. Please Hamiel, no caigas en esa maRdita plaga.

Aquí les dejo varias de las fotitos juntos, pa que se curen y vean cómo se veían cuando chamaquitos vs ahora, hasta van a ver a la suegra de Ely, todos de lo más felices... y llenos de filtros.

Así soy corillo, creo que voy a tener que regresar el #EscóndeteDelNalgo Challenge. Pero comoquiera que los famosos traten de esconderse, siempre los encuentro. Y tengo a mis fieles informantes malalechísticos que me mandan DM con cañiña e´ mono. Siempre confidencial, jamás revelaré mis fuentes. Así que, tiren pa alante que aquí los espero.

En mi podcast soy un angelito pero en tv y en esta columna soy biennn chismosoooo. Pero yo sé que ustedes me quieren, algunos son reales, otros con las muelas de atrás o en silencio, pero me quieren. Yo los quiero también.

¡Que viva el amor!

Se enteraron, obvio #PrimeroConElNalgo.