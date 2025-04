Regresa el “Magic Senior Prom” con la música de Fiel a la Vega y Vico C

Vico C

Cinco años después de su última edición, regresa el Magic Senior Prom el sábado, 24 de mayo de 2025, desde las 7:00 p.m., en el Coca Cola Music Hall.

El Magic Senior Prom 2025 transportará a los asistentes a esos años inolvidables de la escuela superior con la música del DJ residente de Magic 97.3/99.5, Joaquín Opio, Fiel a la Vega y, un gran cierre con el filósofo del rap, Vico C.

“Lo que comenzó como una idea de unir a cientos de clases graduadas bajo un mismo techo, se convirtió en una tradición que marcó a miles. Este año, el Magic Senior Prom 2025 celebra su esperado regreso en el Coca Cola Music Hall, con la promesa de revivir no solo los mejores hits de los 80’s y 90’s, sino también la nostalgia de volver a los años de la high con esos elementos comunes que teníamos en nuestras escuelas. En la música tendremos a dos favoritos del público: Fiel a la Vega y Vico C; y para que no paren de bailar y disfrutar, estará el DJ Joaquín Opio, con música a través de toda la noche. Así que te invitamos a reunir a tu clase graduada, sacar el outfit ochentoso y prepararte para vivir el reencuentro más épico del año", comentó Simón Carrillo, productor del evento.

Para completar la experiencia, además de la música, habrá una ambientación escolar que llevará a los asistentes a sus años de adolescencia con la integración de elementos como un walkman gigante, un LP retro tamaño XL, cámara Polaroid, el recordado libro de Pepín y Mota, un área para fotos decorada con los siempre presentes globos, y, por supuesto, el clásico patio escolar con la glorieta y sus banquitos.

El Magic Senior Prom comenzó el sábado, 17 de mayo de 2014, cuando Magic 97.3/99.5 y Quest PDG decidieron unir recuerdos, amistades, canciones y pasillos de escuela en un solo evento. El Centro de Convenciones de Puerto Rico fue el escenario y se transformó en un gigantesco salón de clases con lockers, banquitos, glorietas y hasta una tiendita de Icee. Con la energía de Information Society en tarima y la música de los Magic DJ’s, nació una historia que viviría año tras año. La oferta musical de los Magic Senior Prom ha sido siempre de primera con Wilfrido Vargas y Debbie Gibson (2016); Vico C y Fiel a la Vega (2017) y Johnny Ventura, Los Rabanes y la banda Algarete (2018)

Los boletos para el Magic Senior Promo ya están disponibles en Ticketera.