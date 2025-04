Guaynaa brinda detalles de la salud de Lele Pons tras sufrir caída

El exponente urbano puertorriqueño Guaynaa aseguró que su esposa, la influencer Lele Pons, se encuentra en buen estado de salud tras sufrir una caída en medio de la revelación de género de su hija la semana pasada.

A través de una entrevista con el programa En Casa con Telemundo, el puertorriqueño afirmó que la venezolana está bien y añadió que no se suponía que ella estuviera en el lugar al momento de la caída. Del mismo modo, indicó que lo que más ha afectado a la creadora de contenido son los comentarios de odio que ha recibido.

“Se supone que ella no estuviera en ese lugar. El plan era que ella estuviera con DJ Khaled afuera de la caja para que no le cayera la pintura, pero tanta emoción y tanto deseo por saber el sexo que se nos pasó. Pero dentro de todo lo que cabe a la caída, ella está bien físicamente, ya se revisó, la bebé está bien… A ella le afectó la ola de hate, porque la gente cuando despotrica odio, despotrica fuerte, pero tiene un equipo que la apoya mucho y mucha gente que la quiere”, expresó.

Sin embargo, aseguró que dejarán a un lado los comentarios de odio y continuarán con sus vidas.

“Al final, los que comentan hate dejan ese comentario, ese odio, y siguen caminando con su vida normal. Así que lo más que puede hacer uno es seguir con su vida normal igual que cualquier otro”, dijo el artista.

La influencer venezolana sufrió una caída durante la revelación de género de su bebé el pasado fin de semana.

El 25 de abril se llevó a cabo la fiesta de revelación del sexo del bebé de Lele Pons y Guaynaa. Rodeados de otras celebridades, la pareja recibió la noticia de que tendrán una hija. No obstante, en medio de la revelación, la influencer se cayó dos veces, lo que encendió las alarmas en redes sociales.

“Esa mujer no está lista para ser madre”, “La peor idea de revelación que he visto”, “Tan peligrosas que son esas caídas estando embarazada”, “Me dio cólera que su esposo se va corriendo a celebrar con cualquiera menos con Lele”, “Su reflejo de levantarse rápido para no pasar el oso me da estrés” y “No entiendo cómo a nadie se le ocurrió que tacones, más líquido, más mujer embarazada era mala idea” son algunos de los comentarios que surgieron al respecto.