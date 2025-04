Gredmarie Colón responde a seguidora que la acusó de estar “comiendo mucho”

Las figuras públicas están expuestas a comentarios muy fuertes que reciben por parte de sus seguidores, especialmente en las redes sociales.

Aunque han sido muchas las campañas que educan a las personas sobre la importancia de no comentar sobre los cuerpos ajenos, aún hay muchos que insisten en realizar este tipo de comentarios, los cuales pueden afectar la salud mental de sus receptores.

Este fue el caso de la animadora y modelo Gredmarie Colón, quien, tras publicar varias fotografías en sus redes sociales, recibió un cruel comentario por parte de una seguidora que hizo referencia a su físico.

“Cuando no hay preocupaciones, se come mucho”, lee el comentario de la seguidora. Sin embargo, Colón no se quedó callada y le respondió: “Comiendo rico y bueno”, demostrando que tomó el comentario con humor.

Varias seguidoras de Colón también salieron en defensa de la animadora, indicándole a la usuaria: “Muchacha, mírate en un espejo”, “Siempre habla quien menos puede”.

La animadora lleva un tiempo fuera de la televisión y alejada de la vida pública. Fue en mayo de 2024 cuando regresó a la pantalla chica con una corta participación en el programa La Bóveda de TeleOnce.

“Siento que es como mi primer show. Siento que es mi primera vez en la televisión. O sea, de momento olvidé los pasados doce años de carrera y es como un nuevo comenzar. Un nuevo sentimiento, una nueva pasión. Realmente es como una etapa bien bonita que estoy viviendo y que estoy atesorando”, expresó Colón en ese momento.

Sin embargo, para el mes de julio, ya se encontraba fuera y compartiendo en sus redes sociales sobre un lujoso viaje a Dubái.

Colón estuvo alejada de las cámaras desde que anunció en agosto de 2022 su salida del programa Lo Sé Todo de Wapa Televisión. La animadora se unió formalmente al espacio televisivo en enero de 2022. También fue parte de varias producciones del canal local Univision Puerto Rico, previo a su cambio a TeleOnce.