Ana María Orozco rompe el silencio: así es su relación con Betty, la fea 20 años después

Betty, la fea continúa, la serie que retoma la famosa novela de Fernando Gaitán Yo soy Betty, la fea, una de las más vistas en la historia, cuyas repeticiones han sido exitosas en diferentes plataformas de streaming y canales de televisión, ya está por estrenar su segunda temporada.

La telenovela, que dejó una marca en la cultura popular y en la industria del entretenimiento, ha vuelto a ser noticia en los últimos meses luego de que Prime Video anunciara nuevos capítulos.

Ana María Orozco durante su estancia en Madrid por los Platino 2025, habló del momento que vive.

Ana María Orozco charló con Publimetro sobre el estreno de la segunda temporada de Betty, la fea y su relación actual con el personaje (Foto: Gabriela Acosta)

“Uno sigue haciendo, no sé si tanto reinventándose. Uno sigue su camino, su búsqueda como artista, como actriz; siempre estamos en eso. Por suerte, eso siempre me inspira y me motiva: estar pensando en nuevos personajes, en cosas que pueda contar. Ahora también puedo hacer proyectos personales, propios, cuando se puede. Tratar de elegir un poco eso”, dijo Ana María Orozco al inicio de la charla.

La actriz también se refirió a su personaje de la serie, Beatriz Pinzón Solano, con quien tiene un vínculo eterno.

“En este caso con Betty, también aportarle mucho de lo que puedo en este momento, a esta altura de mi vida. Habiendo pasado tantos años… Porque si hubiéramos hecho a Betty hace, no sé, diez años, me parece que no era tan interesante como ahora, a la edad que tengo, que tiene Betty, cómo está una mujer en esta etapa. A mí me parece muy interesante, muy linda”, explicó.

Al preguntarle si guarda a Betty, la fea en un rincón especial, respondió:

“Pues no, no está guardada, porque está ahí presente, me acompaña, sigue vigente. Entonces, nada, es una gran compañera, no guardada. Imposible.”

Para esta segunda temporada, adelantó que vendrán varios cambios:

“Poco puedo adelantar… A ver, van a ver una faceta nueva de Betty, y también vienen personajes. Hay personajes que me emocionan mucho ver, encuentros muy lindos”.

“Gracias siempre por todo el cariño. Estuve el año pasado con el lanzamiento y fue espectacular: un recibimiento muy conmovedor. Así que gracias, les mando un saludo enorme y, bueno, gracias por seguir a Betty”, fue el mensaje que envío a sus seguidores a través de Publimetro.

Lo que viene para Ana María Orozco

“Viene la segunda temporada de Betty, la fea, 20 años después, ahora a mitad del año. Estamos con una obra de teatro que se llama El árbol más hermoso del mundo, con Salvador del Solar, y voy a hacer una serie que todavía no puedo adelantar, pero voy a filmar también el próximo semestre. Estamos desarrollando un proyecto también personal de cine, así que bueno, ahí, ocupada, con ganas de hacer muchas cosas”.

¿Cuándo se estrenará Betty, la fea 2?

Se estrenará a mitad del año por Prime Video.