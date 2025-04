Manelyk González revela que abortó en el auge de su carrera: “Me iba a arruinar la vida”

La concursante de La Casa de los Famosos All-Stars (Telemundo), Manelyk González, reveló recientemente que abortó en el auge de su carrera.

“Cuando empecé a ser famosa, exitosa, quedé embarazada y tomé la decisión de no tener a este bebé porque me iba a arruinar la vida, me iba a arruinar la carrera, estaba empezando”, contó la ex Acapulco Shore en una dinámica del reality show.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la mexicana confesó que, con la madurez que tiene hoy día, le hubiera gustado “haberlo pensado más”.

“No sé si fue la mejor decisión, no sé si pude haber tomado la decisión contraria, pero sí es algo que me hubiera gustado pensarlo un poquito más”, afirmó.

La influencer además confirmó que no se niega a la posibilidad de ser madre en un futuro.

“No es un capítulo cerrado, este capítulo lo estoy abriendo ahora mismo”, aseveró.

La mujer de 36 años develó que sufrió un intento de abuso sexual cuando era niña.

PUBLICIDAD

“Hay una etapa muy difícil en mi vida que yo intenté olvidar. Cuando era niña hubo un intento de abuso sexual. En ese momento yo no entendía qué era lo que estaba pasando, entonces fue algo que yo me callé y con el paso del tiempo lo fui olvidando, cosa después mucho peor. Alguien viene y me dice: ‘Oye Mane, tú cuando estabas chiquita, ¿no te pasó esto?, intentaron esto, en casa de tal, tal persona…‘. Cuando recordé este suceso fue como que se me cayó toda mi máscara, se me cayó toda mi barrera, se me cayó toda esa Manelyk que no le pasaba nada, se me cayó mi mundo. Y era algo que yo no había hablado con nadie”, narró.

González detalló que le costó cinco años superar ese suceso y poder hablar de él sin sentirse “mal” o “culpable”.

“De ahí se me vino ansiedad, depresión. Estaba muy mal”, puntualizó.

Finalmente, aprovechó el momento para pedirle perdón a las personas que más la “han amado” porque han sido a las más que “ha lastimado” a lo largo de su vida, como por ejemplo, su hermano Abraham.