Jay Fonseca se mete en la pelea de Yovín con el hijo de Molusco

El analista político Jay Fonseca criticó que los puertorriqueños en las redes sociales estén pendientes de controversias como la ocurrida este fin de semana entre el primer caballero, José “Yovín” Vargas, y Ocean Pabón, hijo del comunicador Jorge Pabón “Molusco”, en lugar de temas como los recortes federales y los constantes apagones.

A través de su canal de YouTube, Fonseca realizó un análisis de la controversia, al mismo tiempo que adjudicó culpa a ambas partes por exponer a sus familias: tanto Molusco para beneficio comercial como la gobernadora Jenniffer González para beneficio político.

“Normalmente yo no entro en estos temas, pero me parece importante entrar en este tema porque, número uno, Donald Trump está cortando 1.3 trillones de dólares en fondos federales y estamos discutiendo si Ocean se sacó o no fotos, si usan a los hijos o no usan a los hijos. LUMA está pidiendo una petición de emergencia para que este jueves aumente la luz. Las dos empresas: Genera está pidiendo 110 millones en una renovación de contrato. Se supone que la luz bajaría y no baja porque LUMA y Genera están pidiendo aumentos [...] pero tenemos a Yovín peleando con el hijo de Molusco, el hijo de Molusco peleando con Yovín y ahora Molusco entrando a pelear con Yovín. Yo soy de los que piensa que este tipo de cosas hacen que los políticos se salgan con la suya, esa es mi opinión, y hacen que cambiemos los temas”, expresó Fonseca.

Igualmente, indicó que Molusco se ha beneficiado económicamente al integrar a sus hijos en sus proyectos, ya que lo ha ayudado a comercializar mejor su contenido y darle un ángulo familiar que atrae más auspiciadores.

“Si usas a tus hijos comercialmente en las redes, no te puedes molestar cuando la gente publique cosas burlándose, porque tú estás abriendo esa puerta. Cuando Molusco utiliza a sus hijos en sus podcasts familiares, lo que lo ayuda económicamente, está exponiéndolos a ataques públicos, eso es así. Molusco es una figura que se ha convertido en una figura familiar; supo sofisticar su contenido”, expresó Fonseca.

Del mismo modo, le indicó al primer caballero del país que esté pendiente de los verdaderos problemas que sufre la isla, en lugar de discutir con el hijo del comunicador.

“Yovín, concéntrate en que no hay luz; el hijo de Molusco no debería ser relevante para ti”, expresó Fonseca.

Durante el fin de semana, surgió una controversia por un comentario del esposo de la gobernadora Jenniffer González Colón en respuesta a otro comentario del hijo del influencer.

Ocean Pabón escribió en una fotografía de los hijos de la gobernadora: “Ponte a trabajar y deja de usar a tus hijos”. A lo que el primer caballero respondió: “Deja de tirarte fotos sin ropa y ponte a estudiar”.

