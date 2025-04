Dibujos de estudiantes de SER de Puerto Rico viajarán al espacio con Deborah Martorell

En el marco de la celebración de su 75 aniversario, SER de Puerto Rico anunció este lunes, que la meteoróloga Deborah Martorell, quien se apresta a viajar al espacio, llevará consigo dibujos realizados por estudiantes y participantes de su Escuela Ciudadana - Lcdo. Guillermo Atiles Moreau.

“En SER de Puerto Rico, nuestro compromiso por más de siete décadas ha sido ofrecer servicios educativos y terapéuticos excepcionales que ayuden a nuestros estudiantes y participantes a desarrollar al máximo su potencial, recordándoles que no existen límites cuando hay determinación y esfuerzo. Qué mejor ejemplo que Deborah Martorell, quien está próxima a hacer realidad su sueño de viajar al espacio, y que ahora también llevará con ella los dibujos de nuestros estudiantes, para que le acompañen en esta histórica misión”, destacó Nilda Morales, Presidenta y Principal Oficial Ejecutiva de SER de Puerto Rico.

Algunos de estos dibujos serán creados en el Salón de Tecnología Educativa de SER, inaugurado recientemente como parte de los esfuerzos de la institución para expandir las herramientas de aprendizaje y fomentar el desarrollo integral de sus estudiantes.

“Para mí es bien importante que esta oportunidad que Dios me ha dado sirva para inspirar, para que los niños y niñas luchen cuando les digan que algo no lo pueden lograr, para que las mujeres se atrevan y no se conformen con roles que les quieran imponer, y para que futuras generaciones sepan que hay un mundo de ciencias por explorar”, compartió Deborah Martorell.

Además, Martorell indicó: “Además de los sueños de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que, al igual que yo, aspiran a llegar al espacio, voy a llevar 10 dibujos de los niños y niñas de SER de Puerto Rico para que juntos pasemos la línea de Kármán y lleguemos al espacio. Próximamente anunciaré qué más estaré llevando conmigo. Tengo muy claro que esta misión no es solo mía, es de Puerto Rico, y la parte más importante de la misión en realidad comienza luego del aterrizaje”.

Deborah dio a conocer que su indicador de gravedad en la misión de Blue Origin será diseñado por los estudiantes del Club de Tecnología de la Escuela Superior Dr. Carlos González de Aguada.

“Agradecemos de corazón a Deborah Martorell por permitir que los dibujos de nuestros estudiantes la acompañen en esta misión tan especial. Es un gesto que llena de ilusión y orgullo a toda nuestra comunidad. Felicitamos a Deborah por su logro histórico y por inspirar a nuestros niños, niñas y jóvenes a soñar en grande y a creer que todo es posible”, enfatizó Morales.

¿Qué es SER de Puerto Rico?

SER de Puerto Rico es una organización privada sin fines de lucro, fundada en 1950, que ofrece servicios excepcionales médicos, terapéuticos y educativos a niños, jóvenes y adultos con discapacidad o necesidades especiales. Su misión es brindar a cada participante la oportunidad de alcanzar su máximo potencial de forma independiente, productiva, participativa y autosuficiente, integrándose plenamente a la sociedad. Con centros en San Juan, Ponce y Ceiba, SER se distingue por su enfoque interdisciplinario, su compromiso con la inclusión y su trayectoria de 75 años impactando vidas en Puerto Rico.