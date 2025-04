Danna Hernández releva cómo se enteró de que la estaban engañando

La ex Miss Universe Puerto Rico y creadora de contenido, Danna Hernández, compartió una experiencia difícil que vivió en una de sus relaciones amorosas, la cual le hizo abrir los ojos sobre la confianza que se tiene con una pareja.

Según contó en su podcast El Chit Chat, junto a Gabriela Short y Gabriela Quiñones, en una ocasión, una persona se le acercó para mostrarle una conversación que tenía con alguien que fue su pareja y a quien no identificó en el video.

“Una vez yo estaba en una puerta de embarque, esperando mi vuelo para Puerto Rico, para el concierto de Bad Bunny. Estoy sentada esperando mi vuelo, veo a esta muchacha, a quien reconocía porque la conocía desde niña… Ella empieza a hablarme y me pregunta si tenía novio. Comenzó a hacer muchas preguntas; no pensé que fueran preguntas que le haces a alguien que no has visto por tanto tiempo. En una, me pregunta el nombre de cierta persona. Se lo digo… ¿Para qué fue eso? Ella sacó los recibos. Al darle esa oportunidad, yo no tenía nada a la imaginación, todo estaba ahí… Llamo a la persona y me dice que es embuste, y ahí mismo le escribe a la muchacha… El mensaje decía: ‘¿En serio?’”, expresó Hernández.

Del mismo modo, explicó que, tras estas vivencias, sabe escoger mejor tanto a sus parejas como a sus amistades que forman parte de su círculo más cercano. Igualmente, indicó que, según su experiencia, siempre sigue lo que le dice su conciencia para prevenir este tipo de situaciones.

Hernández, quien también fue coach de vida, es reconocida por haber sido Miss Universe Puerto Rico en el año 2017. Luego de entregar su cetro como reina boricua en septiembre de 2018, Danna se mudó fuera de la isla y se radicó en California.

Actualmente, vive en la ciudad de Miami, desde donde crea su contenido.