Yovin Vargas responde a Ocean Pabón: “Deja de tirarte fotos sin ropa”

Yovin Vargas, el esposo de la gobernadora Jenniffer González Colón, le respondió a través de las redes sociales al hijo del Jorge Pabón “El Molusco”, Ocean Pabón, luego de que le comentara una publicación en Instagram a la mandataria criticándola.

Fue en un post donde González Colón compartió imágenes de sus hijos gemelos, Jenniffer Nydia Mercedes y José Yovin Jorge, que el creador de contenido le solicitó que dejara de “utilizar a sus retoños” y se pusiera a “trabajar”.

“Ponte a trabajar y deja de usar a tus hijos”, escribió Ocean.

En respuesta a ello, Vargas comentó: “Deja de tirarte fotos sin ropa y ponte a estudiar”.

Comentario de Yovin Vargas a Ocean Pabón (captura de pantalla)

En 2022, a través de las redes sociales, se viralizó un video íntimo del joven. En ese momento, Molusco catalogó la distribución del mismo como “un duro golpe” y advirtió sobre las consecuencias legales que podrían enfrentar los que lo compartieran, ya que su primogénito era menor de edad en ese entonces.

“Hace unas horas está viral un video íntimo de mi hijo a lo cual tengo que darle frente, quiero dar un breve mensaje de lo que estoy viviendo, de lo duro que ha sido esto, no voy a fingir que esto no me ha afectado”, comenzó diciendo el locutor y productor radial en un video de 21 minutos que publicó en su canal de YouTube “Molusco TV”.

“Mi familia y yo dentro de todo estamos bien. Un golpe duro, complicado, bien complicado, pero quiero agradecerle a cada uno de ustedes por sus mensajes que me han enviado. Aquí he sabido identificar mucha gente incluso dentro de la misma industria de la música urbana, quién realmente se preocupan por uno y quien simplemente están por el negocio”, señaló.

El animador también envió un mensaje a las personas “que están haciendo un party con este vídeo”.

“Disfruten, celebren, yo creo que habla más de ustedes de lo que posiblemente pueden hablar de mi propio hijo o de mí. Yo he sido bien directo con esto y voy a seguirlo siendo. Destrúyanme a mí caballos, si tú quieres, cuando yo me pare en un puesto de gasolina, grítame a mí lo que tú quieras, grítame lo que te salga de los cojon*s a mí. Deja a mi hijo quieto, déjalo quieto, relax. Nosotros ahora trabajaremos con esta situación. Destrúyeme a mí, hazme pedazos a mí, porque al final del día la única situación que yo veo aquí y la única realidad por la que muchos celebran es por mí, por muchas de mis acciones en el pasado, por muchas malas decisiones que yo tomé en mi vida, por muchas opiniones que yo di a través de este micrófono que muchos de ustedes nunca estuvieron de acuerdo, no por eso mi hijo tiene que pagar las cosas que yo hice”, destacó Pabón.

Al momento, Molusco ni Ocean han respondido el comentario de Vargas.