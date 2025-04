Slayter y Clarent lanzan el tema “Paz Mental”

Los trapero puertorriqueños, Slayter y Clarent, se unieron para presentar “Paz Mental”, un tema cargado de emociones reales, vivencias crudas y experiencias propias.

Con una fusión sonora que equilibra la crudeza del trap con la sensibilidad melódica del pop urbano, “Paz Mental” emerge como un canto profundo dedicado a todos aquellos que ya no están: a las almas que se han ido del plano terrenal y también a los que se encuentran encerrados en las cárceles mientras sueñan con la libertad.

Sobre la inspiración detrás del sencillo, Slayter comentó: “Nosotros venimos de abajo, de realidades duras. ‘Paz Mental’ no es solo una canción, es un grito. Es pa’ los que se levantan todos los días con una carga encima, que han perdido hermanos, familiares, panas de la infancia… o que están bregando con un sistema que te encierra y se olvida de ti. Esto es pa’ sanar, pa’ soltar, pa’ recordar”.

Por su parte, Clarent, añadió: “Este tema es pa’ los que se nos fueron y pa’ los que están metíos sin ver la luz del sol. Hay mucha gente que uno carga en la mente todos los días... y aunque no estén, siguen vivos en el corazón. Esto salió del alma, no fue por sonar, fue por respeto, por memoria, por los que no tienen voz”.

La canción mezcla lo melódico con lo oscuro, manteniendo la esencia del trap callejero mientras explora un lado emocional. Las letras no esconden nada: hablan de dolor, de pérdida, de la cárcel, de buscar paz en medio del caos, y de mantener viva la memoria de quienes partieron.

Este lanzamiento representa una evolución artística para ambos intérpretes, marcando un punto de inflexión en sus carreras al abrazar un enfoque más introspectivo y emocional sin perder la esencia de la cultura urbana que los define.

“Paz Mental” ya está disponible en todas las plataformas digitales, y se acompaña de un video musical que complementa el mensaje del track.