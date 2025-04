Gloria Estefan reúne elenco estelar para revelar canciones de su nuevo álbum

El artista cubanoestadounidense, Gloria Estefan, está lista para regresar a sus raíces con el próximo lanzamiento de “RAÍCES”, su primer álbum en español en 18 años.

En una celebración de la cultura, el legado y el orgullo latino, el listado de canciones será revelado a través de un despliegue innovador, anunciado canción por canción por un deslumbrante grupo de superestrellas internacionales.

Con poderosos temas sobre la identidad, el amor y la herencia, “RAÍCES” promete ser mucho más que un álbum: es un movimiento. Cada tema fue presentado por una celebridad distinta, muchas de las cuales tienen una conexión personal con Gloria, la cultura latina o el mensaje del álbum.

1. “Raíces” – anunciada por Shakira

2. “Yo Quiero Ser” – anunciada por Camila Cabello

3. “La Vecina” – anunciada por Amara La Negra

4. “Como Pasó” – anunciada por Eva Longoria

5. “Tan Iguales Y Tan Diferentes” – anunciada por Cyndi Lauper

6. “Chirriquí Chirri” – anunciada por Sheila E

7. “Te Juro” –anunciada por Laura Pausini

8. “Cuando El Tiempo Nos Castiga” – anunciada por Emilio Estefan

9. “Agua Dulce” –anunciada por Fran Drescher

10. “Mi Niño Bello” – anunciada por Sasha Estefan

11. “Tú y Yo” – tanunciada por Lili Estefan

12. “My Beautiful Boy” – anunciada por Sam Smith

13. “How Will You Be Remembered” – anunciada por Carole King

“Este álbum es una carta de amor a mi comunidad y a mis orígenes — musical, cultural y espiritualmente", expresó la cantante en declaraciones escritas.

“Tener estas voces increíbles compartiendo ese viaje es un verdadero honor”, agregó.

Se esperan más anuncios especiales en las próximas semanas, antes de que la producción musical vea la luz.